Mann erschießt fünf Menschen in einem Altersheim in Kroatien

Ein Mann hat in einem Altersheim in Daruvar das Feuer eröffnet. Mindestens fünf Menschen sind tot, mehrere verletzt. Der mutmaßliche Schütze ist von der Polizei gefasst worden.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Altersheim in Kroatien sind Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Ein Unbekannter habe am Montag in der Einrichtung in Daruvar, rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb, das Feuer eröffnet, berichtete der staatliche Sender HRT. Anschließend sei er geflohen, wurde kurz darauf aber von der Polizei gefasst.

