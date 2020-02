„Und sie bewegt sich doch“: Das Quiz der (falschen) Zitate Mit Zitaten kann so einiges passieren, wenn sie oft genug in den Mund genommen werden. Von Churchill bis Einstein: Wer hat's erfunden?

Welche dieser Sätze hat Churchill wirklich (fast) so gesagt?

Welcher Satz wurde Winston Churchill von der Nazi-Propaganda untergeschoben?

„Und sie bewegt sich doch.“ Die Rede ist freilich von der Erde. Wem wird dieser Satz fälschlich zugeschrieben?

Welcher Satz stammt nicht von Albert Einstein?

Das Volk kann sich kein Brot mehr leisten? "So mögen sie Kuchen essen!" Von wem stammen diese zynischen Worte?

Wer hat diesen Satz gesagt? „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.“

"Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet." Wer schrieb dies nieder?

„Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.“ Aus wessen Mund stammt dieses Zitat?

"Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen." Ein wunderbarer Satz. Doch von wem stammt er?

Martin Luther war manchmal derb. Aber: Hat er die Worte „Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket?“ wirklich gesagt?

„Der Flügelschlag eine Schmetterlings in China kann einen Wirbelsturm in der Karibik auslösen.“ So lautet das Zitat, das durch den Metereologen Edward N. Lorenz seinen Ausgang nahm. Doch was hat er wirklich gesagt?