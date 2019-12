Ein Tag in der Rätsel-Welt: Das „Presse“-Winterrätsel

(c) Petra Winkler

Denksport für die Weihnachtszeit: Die „Presse“-Samstagsausgabe vom 21. Dezember enthält ein Rätselspiel für Kinder und Erwachsene.

Ein geheimnisvoller Weihnachtsstern, ein verwirrender Winterspaziergang, ein verworrener Weihnachtsgruß, ein rätselhaftes Vanillekipferlrezept und ein mysteriöses Engerl-Bengerl-Spiel – und wo ist eigentlich das Weihnachts-Lama? Die „Presse“-Samstagsausgabe vom 21. Dezember nimmt Sie mit in ein Winterparadies, das einige Fragen aufwirft.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die „Presse“-Redaktion die Zeitung um eine Ebene erweitert (das war der „Tag am Rätselstrand"). Wer in gewohnter Qualität sein Informationsbedürfnis stillen möchte, wird mit der Ausgabe natürlich bestens versorgt sein. Für alle jungen und alten Rätselfreunde gibt es dazu eine winterlich-weihnachtliche Portion Denksport. Dabei sind logisches Denken, Kreativität, visuelles Vorstellungsvermögen, schlaues Kombinieren, Um-die-Ecke-Denken, sprachliches und sogar haptisches Geschick gefragt – müssen Sie doch, um alle Rätsel zu lösen, an die Zeitung Hand anlegen (keine Sorge: Das Lesevergnügen wird dadurch nicht getrübt werden). Wir wollen Ihnen wieder beweisen: Eine Zeitung ist mehr als ein schlichtes Nachrichtenträgermedium. Sie ist ein interaktives Erlebniswunder aus Papier.

Rätselspaß für Erwachsene und für Kinder

Das Winterrätselspiel teilt sich in eine Aufgabenreihe für Erwachsene und eine für Kinder, natürlich können Sie die Rätsel aber auch gemeinsam mit Familie und Freunden lösen - und das auch am Küchentisch, als Ablenkung von der einen oder anderen Familienfeier oder im Zug in den Winterurlaub. Nur nicht im Schneegestöber (das hält das Zeitungspapier dann doch nicht aus).

Abonnenten der Samstagsausgabe bekommen selbstverständlich auch die Ausgabe mit dem Winterrätselspiel geliefert, Nicht-Abonnenten erhalten sie wie gewöhnlich im Handel. Übrigens auch die Auflösung: Die finden Sie dann in der folgenden Samstagsausgabe am 28. Dezember.

