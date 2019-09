Die Spitzenkandidaten im "Presse"-Wahlchat

(c) Clemens Fabry, Presse

Im Vorfeld der Nationalratswahl am 29- September lädt „Die Presse“ die Spitzenkandidaten in den Chat. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen!

Die Listenersten der Parteien wurden eingeladen, im Vorfeld der Nationalratswahl am 29. September in den „Presse“-Chat zu kommen. Die Spitzenkandidaten von ÖVP und FPÖ, Sebastian Kurz und Norbert Hofer, lehnten die Einladung ab. Zugesagt haben indes die Listenersten von Neos, Liste Jetzt und Grünen.



Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte ihr Kommen ursprünglich für den 19. September zugesichert. Da an diesem Tag aber der Nationalrat zu einer Sondersitzung zum Thema „Illegale Wahlkampfkosten“ zusammentrat, wurde der Termin abgesagt.

11. September: Werner Kogler, Grüne

17. September: Peter Pilz, Liste Jetzt

23. September: Beate Meinl-Reisinger, Neos