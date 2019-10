Start-up-Steckbrief: Verreisen ohne Buchungsstress

Enterango will die Reiseplanung vereinfachen.

Jede Woche stellen wir ein vielversprechendes österreichisches Start-up vor. Diesmal: Enterango, der digitale Reiseplan.

Enterango: Die Idee

Für Geschäftsreisende ist die Reiseplanung zeitaufwendig - die Suche auf unterschiedlichen Buchungswebsites dauert. Enterango erstellt deshalb vollständige Reisepläne, von der Abfahrts- bis zur Terminadresse, bei einmaliger Eingabe der Termindaten. Auch Tickets können darin gespeichert werden. Zusätzlich rechnet der Reiseplan automatisch die Reisekostenabrechnungen. Das spart Zeit.

Das Besondere

Die Vision von Enterango liegt in der Vereinfachung der Reiseplanung, die so effizient wie möglich gestaltet werden soll. „Damit wollen wir Reisende sowie deren Assistenz, unabhängig von Unternehmensgröße, wesentlich entlaste“, sagt Geschäftsführer Peter Arnold.

Die größte Hürde

Arnold resümiert: „Im Nachhinein gesehen, wäre intensiverer Kundenkontakt vor dem Beginn der Entwicklungsarbeiten und mehr Mut in der Veröffentlichung von Prototypen wichtig gewesen.“

Fehler, die die Gründer nicht mehr machen würden

Im Nachhinein würde Rebernig viele Dinge ehrlicher betrachten und nicht so naiv sein. „Zu Beginn ist man in einer romantische Phase der Gründung, mit 18 Jahren ist man auch sehr unerfahren und oft zu optimistisch.“

Der kurioseste Moment

Als die Gründungsmitglieder zum ersten Mal im Supermarkt ihr CO 2 -Neutralitäts-Siegel auf einer all i need-Getränkeflasche gesehen haben, sei das der „großartigste Moment“ gewesen - nach „all der Arbeit.“

Das nächste Ziel

Einer der nächsten Schritte soll sein, auch Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, ihr alltägliches Leben im Hinblick auf CO 2 -Emissionen kennenzulernen. „Also sich auszurechnen: Wie viel CO 2 stoße ich aus? Woher kommt das, und was würde es bedeuten, aufhören zu fliegen und kein Fleisch mehr zu essen?“, erzählt Christoph Rebernig. Außerdem wolle man mit noch mehr großen Kunden ins Geschäft kommen.

Gründungsjahr: 2017

Anzahl der Mitarbeiter: 3

Geschäftsführer: Peter Arnold und Richard Pichler



Kontakt

Enterango GmbH

Praterstraße 33/12

+43 670 607 2901

www.enterango.com