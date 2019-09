Projektentwicklung: Koordinieren statt bauen

Grundstück kaufen, Projekt hochziehen, verkaufen, Gewinn maximieren – das war einmal. Heute müssen sich Bauträger speziell im urbanen Raum mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Aufgaben herumschlagen.

Ein einzelnes Gebäude in eine Stadt stellen und verkaufen zu wollen, ohne Rücksicht auf die umliegenden urbanen Strukturen, ist bei größeren Entwicklungen mittlerweile undenkbar. Ein segmentübergreifender Strukturwandel hat seit einigen Jahren das urbane Umfeld erfasst und damit auch die Art und Weise, wie es konzipiert wird. Wer städtische Quartiere realisieren will, muss sich mittlerweile nicht mehr nur um sein eigenes Projekt kümmern – es geht um viel mehr.

Massiv gestiegene Anforderungen

„Angesichts des Angebotsmangels sowie der Komplexität urbaner Quartiere und des damit einhergehenden finanziellen Aufwands müssen Projektentwickler heutzutage immer häufiger als Großhändler für Bauträger, Entwicklungsgesellschaften und Kommunen fungieren“, sagt Mathias Düsterdick, Geschäftsführer der Gerchgroup, zu den neuen Herausforderungen. Die Rolle des Developers habe sich somit in den vergangenen Jahren zu einem Koordinator mit Gesamtüberblick für die Umsetzung entwickelt. „Ich persönlich glaube, dass die Summe der Anforderungen so mannigfaltig geworden ist, dass ein Einzelner nicht mehr in der Lage ist, alle Anforderungen bestmöglich zu erfüllen“, sagt Anton Bondi, Geschäftsführer von Bondi Consult, die derzeit die Siemensgründe im 21. Wiener Gemeindebezirk mit einem neuen Konzept bebaut. „Der Entwickler umgibt sich mit Spezialisten für die einzelnen Spezialbereiche, um ein bestmögliches Gesamtes zu erzielen.“ Das sei umso schwieriger, als aufgrund der Komplexität der Ausgangslage künftige Entwicklungen antizipiert werden müssen, „wobei die Umsetzung eines Projekts mittlerweile meist drei bis fünf Jahre oder manchmal noch länger dauert“, betont der Experte. „Die Projektentwicklung und Abstimmung mit den Kommunen, Behörden und Nachbarn wurde in den vergangenen fünf bis zehn Jahren zunehmend komplexer und schwieriger. Das betrifft sowohl die finanziellen als auch die zeitlichen Belange“, bestätigt Wolfdieter Jarisch, Gesellschafter und Vorstand der S+B Gruppe. Er muss es wissen, denn die S+B Gruppe realisiert derzeit in der Donaucity unter anderem die Danube Flats, DC3, DC2, die DC Flats sowie den DC-Innovationscampus. „Die zusätzlichen Funktionen, die übernommen werden müssen, bedeuten mehr Aufwand“, ergänzt Maximilian Pasquali, Deputy CEO von Eyemaxx Real Estate Group, die selbst Quartiere in Mannheim und Schönefeld bei Berlin umsetzt.

Dazu gesellen sich Innovationen und höhere Qualitätsvorgaben bei steigenden Herstellungskosten. Dies alles unter einen Hut zu bringen verlange den heutigen Projektentwicklern Flexibilität, Zukunftsvisionen und einen langen Atem ab, meint auch Jarisch. Der lange Atem sei ganz wichtig, „denn durch die Komplexität haben sich die Projektdurchlaufzeiten fast verdoppelt.“

In Erschließung eingebunden

Die deutsche Gerchgroup ist jedenfalls dazu übergegangen, die Erschließung eines Quartiers und der einzelnen Baufelder selbst zu begleiten, um einen reibungslosen Verlauf der weiteren Realisierungsphase zu gewährleisten. Düsterdick verweist in diesem Zusammenhang auf die Projekte „The Q“ in Nürnberg, „Das Präsidium“ in Frankfurt oder das jüngste Megaprojekt, das „INquartier“ in Ingolstadt: „Bei der Entwicklung von Bebauungsgrundstücken in diesen Quartieren leisten wir sachdienliche vorbereitende Detailarbeit, um dann zu entscheiden, wie wir mit den einzelnen Baufeldern umgehen.“ Auf diese Weise sei es möglich, komplexe Quartiere oder ganze Stadtviertel schnellstmöglich zu konzipieren und dem Markt zuzuführen.

Ein anderer Zeithorizont

Die neuen Anforderungen zwingen dazu, möglichst anpassungsfähige Nutzungsraster und Systeme zu entwickeln, mit denen kurzfristig und kostengünstig auf Änderungen der Nutzeranforderungen oder des Markts reagiert werden kann. Anton Bondi: „Insgesamt sind heute Neubauten von ihrer Struktur her nicht mehr für einen 100-jährigen Bestand ausgelegt, sondern in der Regel innerhalb von rund 30 Jahren veraltet und damit abbruchreif.“ Dies bringe unter anderem eine wesentliche Änderung in der Kalkulation von Projekten und – damit verbunden – des Eigenkapitalbedarfs mit sich. „In Wien gibt es glücklicherweise immer noch die Möglichkeit, neue Quartiere zu entwickeln“, meint Josef Herwei, Geschäftsführer der WSE, mit Verweis auf ehemalige Bahnhofsareale, Fabriksareale oder den ehemaligen Schlachthof in St. Marx. „Mit diesen oftmals innerstädtischen Flächen muss man besonders sensibel umgehen, was die Arbeit der Projektentwicklung gegenüber früher natürlich massiv verändert hat“, betont der Experte. Und so habe bei der Entwicklung dieser Areale nicht mehr die Gewinnmaximierung allein Priorität, sondern außerdem der Nutzen für die Bevölkerung und den Standort Wien: „Die Aufgaben sind hier fraglos komplexer geworden, was am Ende aber allen zugutekommt“, meint er. Pasquali kann dieser Entwicklung ebenfalls etwas Positives abgewinnen: Wer als Bauherr in seinem Umfeld etwas Positives bewirke, habe auch bessere Chancen, seine Projekte zu verwerten, ist er überzeugt.