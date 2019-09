Green Buildings: Mehr als ein Marketinggag

Zertifizierungen werden immer wichtiger. Investoren, aber auch Mieter sehen in ihnen einen Garanten für Nachhaltigkeit und optimierte Betriebskosten.

Rund 25 Millionen Euro hat der Gewürzriese Zaltech in sein 2017 fertiggestelltes Headquarter in Moosdorf (Bezirk Braunau/Inn) investiert. Neben moderner Technik für Produktion, Lager, Logistik und Büroausstattung wurde dabei großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Unter anderem werden der gesamte Produktionsbereich und Verwaltungsbau über Wärmerückgewinnung, Fotovoltaik und Wärmepumpe weitgehend energieautark betrieben. Der Aufwand hat sich gelohnt: Vor Kurzem wurde die Unternehmenszentrale mit dem Platin-Zertifikat der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) ausgezeichnet. Für das höchstmögliche Zertifizierungslevel, das in Österreich erreicht werden kann, wurden unter anderem der ökologische und ökonomische Standard sowie Prozessqualität und Qualität der Bauausführung bewertet.

Hauptsache zertifiziert

Zaltech ist nicht der einzige Bauherr, der auf Green Building Labels, die Auskunft über die Nachhaltigkeit der Immobilien geben, setzt. Kaum ein neues, gewerblich genutztes Gebäude kommt heute ohne Zertifizierung aus. Mit Ögni-Gold vorzertifiziert wurde beispielsweise das Bürogebäude Silo plus der Erste Group Immorent und Strabag Real Estate. Ebenfalls mit Gold, und zwar nach den Klimaaktiv-Kriterien, wurde das neue Seminarzentrum der Universität für Bodenkultur zertifiziert. Die IG Immobilien ist ebenfalls auf diesen Zug aufgesprungen und lässt alle neuen Projekte bereits in der Planungsphase zertifizieren. „Das ist einfacher und günstiger als zu einem späteren Zeitpunkt“, sagt Hermann Klein, Geschäftsführer der IG Immobilien. Gelegentlich würden aber auch Bestandsobjekte zertifiziert, dann meist im Zuge von umfassenden Sanierungen. „Das war etwa beim City Center Amstetten der Fall“, so Klein.

Um welche Zertifizierung angesucht wird, bleibt dem Bauherrn überlassen. National und international existieren zahlreiche Nachhaltigkeitszertifikate nebeneinander. In Österreich vergibt beispielsweise die ÖGNI das an heimische Normen adaptierte Gütesiegel der DGNB – und zwar in den Stufen Silber, Gold und Platin. Für Bestandsgebäude gibt es ein Bronze-Zertifikat. „Hat man bei einem Gebäude internationale Investoren im Visier, wird häufig nach dem britischen Breeam und/oder amerikanischen Leed zertifiziert“, sagt EHL-Investmentchef Franz Pöltl (siehe Infokasten). Denn gerade diese legen, trotz der hierzulande ohnehin durch Bauordnungen und Normen vorgegebenen hohen Nachhaltigkeitsstandards, besonderen Wert auf eine entsprechende Zertifizierung. „Für Investoren sind die Zertifikate ein weiteres Qualitätsmerkmal“, erläutert Pöltl. Auch, weil sie zunehmend die Vermietbarkeit der Gebäude begünstigen. Zum einen, weil sich immer mehr Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen heften, zum anderen, weil sich diese in niedrigeren Betriebskosten widerspiegelt.

Bessere Vermarktungschancen

Viele Investoren seien davon überzeugt, dass die Green Building Labels, die anfangs noch als Marketinggag angesehen wurden, künftig zum Standard würden, so Pöltl und Klein. Die im Zuge der Zertifizierung anfallenden Mehrkosten bezeichnen sie als „vernachlässigbar“. Sie würden durch die günstigere Betriebsführung der Gebäude rasch wieder eingeholt.

Mit ihrer Meinung stehen die beiden Experten nicht allein da. Das zeigt das aktuelle Gewerbeimmobilienbarometer des Münchner Bauträgers und Immobilienexperten Schwaiger Group, das regelmäßig anlässlich der Schwaiger-Makler-Lounge unter den Objektvermittlern der bayrischen Hauptstadt erhoben wird. Knapp neun von zehn Experten (85,7 Prozent) sind demnach überzeugt, dass sich zertifizierte Büro- und Gewerbeimmobilien schon heute besser vermarkten lassen. Gut 70 Prozent beobachten, dass besonders große Konzerne ein grünes Label immer häufiger zur Voraussetzung für eine Anmietung von neuen Flächen machen (71,5 Prozent). „Wir leben in einer globalen Geschäftswelt und brauchen deshalb einen länderübergreifenden Kriterienkatalog, der den Qualitätsanspruch für Immobilien wiedergibt, in denen wir noch in 50 Jahren arbeiten und leben möchten“, erklärt Michael Schwaiger, CEO der Schwaiger Group. Dem Barometer zufolge sind Unternehmen dafür auch bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. 43 Prozent der Makler gehen davon aus, dass Firmen heute für grün zertifizierte Büros bis zu fünf Prozent mehr auszugeben bereit sind. 28,6 Prozent schätzen, dass es im Schnitt fünf bis zehn Prozent mehr sind und weitere 28,6 sogar bis zu 25 Prozent. Nach Meinung der Makler sind die wichtigsten Gründe reduzierte Betriebs- und Nebenkosten (Lebenszykluskosten), Corporate Social Responsibility (CSR) sowie Imagegewinn (jeweils 57 Prozent).