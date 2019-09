(c) Markus Patak

Im Cocktail, pur oder als Partner von Käse und Wagyu-Rind: Die Wiener Sake Week lädt zu Verkostungen und Pairing-Menüs.

Man muss nicht ganz genau verstehen, wie Sake gemacht wird, um ihn gern zu trinken, ihn ab und zu als Alternative zu Wein zu schätzen. Es kennen sich schließlich nicht einmal alle Gastronomen, die das aus Reis, Wasser und Kojipilz gebraute japanische Getränk auf ihre Karten setzen, so richtig mit Poliergraden, mit Koji und Begriffen wie Daiginjo aus. Eine gute Möglichkeit für den Sake-Einstieg oder auch Sake-Fortbildung bietet jedenfalls die erste Wiener Sake Week. Dahinter stecken Noel Pusch, ausgewiesener Sake-Experte mit diversen internationalen Zertifikaten, und Wolfgang Krivanec, Chef des japanischen Restaurants Okra Izakaya im zweiten Wiener Bezirk und ebenfalls ein Sake-Kenner. Pusch und Krivanec führen den Sake Social Club, bieten Verkostungen und Ausbildungen an, demnächst soll es zusätzlich einen Webshop geben.

Rätsel. Fremde Schriftzeichen, andersartige Qualitätsbezeichnungen: Sake hat es nicht leicht. (c) Adobe Stock/Sake Week Vienna

Sake hatte und hat bei uns keinen leichten Stand. ­Oft wird er für einen Schnaps gehalten – dabei bewegt sich der Alkoholgrad meist zwischen 14 und 19 Volumsprozent. Man hat es mit gänzlich anderen Qualitätsstufen zu tun (besagter Poliergrad etwa informiert, wie viel Reis nach dem Polieren übrig ist), und die Etiketten mit ihren japanischen Schriftzeichen geben sich auch nicht gerade auskunftsfreudig, wenn man nicht zufällig des Japanischen mächtig ist. Dazu kommt, dass Sake nicht so leicht erhältlich ist wie Wein oder Bier und höhere ­Qualitäten schon einmal etwas mehr kosten können.

Wer allerdings einmal auf den Geschmack gekommen ist, wird dieses säurelos-milde und dennoch so unglaublich facettenreiche Getränk nicht mehr missen wollen. Ein großer Pluspunkt, ob für Gastronomen oder Privatkunden: Sake kann nach dem Öffnen weit länger als Wein aufbewahrt werden, ohne an Qualität zu verlieren.

Japan. Wie schmeckt Sake und wozu passt er? Um diese Fragen geht es bei der Wiener Sake Week. (c) Adobe Stock/Sake Week Vienna

Im Cocktail mit Sesamöl. Die Aromen- und auch Mundgefühl-Vielfalt (Stichwort ungefiltert) von Sake möchte nun die Wiener Sake Week aufzeigen – sei das Getränk pur genossen, zu Cocktails gemixt oder als Partner zu Fleisch, Süßem oder vor allem auch Käse serviert. Wolfgang Krivanec und Noel Pusch haben Wiener Lokale mit Sakehändlern vernetzt, gemeinsam bietet man für eine Woche spezielle Menüs mit Sakebegleitung; es ist übrigens längst Standard, Sake im Weinglas auszuschenken, mit Holzkistchen muss sich niemand plagen.

Krivanec’ Okra Izakaya ist natürlich dabei, außerdem unter anderem das Birdyard, das für sein Pairing mit dem in Oberösterreich stationierten Naturwein- und Sakehandel Unchained Selections kooperiert, weiters das erst vor wenigen Monaten eröffnete hochambitionierte Restaurant von Sören Herzig, in dem man verschiedene Sake des deutschen Händlers Ueno Gourmet kosten kann. Die Hammonds Bar im Karmeliterviertel ist Schauplatz für ein Käse-Sake-Pairing mit Feinkosthändler Christian Pöhl (wie gut Sake zu Käse passt, werden die Veranstalter der Sake Week nicht müde zu betonen). Außerdem hat Hammonds-Barchefin Sigrid Schot einen bemerkenswerten Cocktail mit Sake entwickelt, der mit Honigmelone geschüttelt und mit Tröpfchen von Sesamöl ergänzt wird, die punktuell den ganzen Drink verändern.

Der Zeitpunkt der Sake Week ist wohl nicht ganz zufällig gewählt: Am 1. Oktober ist World Sake Day, und in Japan wird in Kürze der Reis geerntet. Die Brausaison kann beginnen.