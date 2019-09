Das nächste Barjuwel Wiens

Verhaltensforscher und Gäste-Versteher: Ben Julian Toth und David Schober dechiffrieren die Gestaltungslogik der Bar.

Ganz loslösen von der Zeit kann sich auch die Bar nicht. Selbst wenn man sich extra an die Theke setzt, damit die Zeit schneller vergeht. Oder auch, um sie einen Abend lang anzuhalten. Konsequent streicht sie durch die Räume. Wie früher das Nikotin. Als es noch die gestalterische Hilfskraft der Atmosphäre war. Heute fällt die Gestaltungsaufgabe doch glatt wieder zurück – auf die Gestalter selbst. Ganz egal, ob sie nun Designer sind wie Ben Julian Toth oder Gastronomen wie David Schober. Gemeinsam haben die beiden schon viel Zeit in Bars verbracht, noch bevor sie zu Bars wurden. Um sich auszumalen, was denn da passieren sollte im Raum, gestalterisch, menschlich, kommunikativ.

Das Projekt Prunkstück hat eine ältere, etablierte, zeitlose Schwester – in der Singerstraße: die Bar Kleinod. Auch dort hat Schober schnell gespürt: „Der Raum kann etwas." Bar war er zudem auch schon vorher. Ihre „Galerie" hatte ihr in den 1980er-Jahren ihren Namen gegeben. 2015 hat sie Schober gemeinsam mit Alexander Batik, Oliver Horvath und Philipp Schieber zum Kleinod gemacht. Auch zum gestalterischen. Der Beginn war spontan. Eine andere Bar, ein paar Getränke, frühe Morgenstunden, dann die Idee. Die Ausführung: konsequent. Durch eine verlässliche Mischung aus Bauchgefühl und jahrelanger Gastronomie-Verhaltensforschung. „Wie sich Gäste bewegen, wo sie sitzen, stehen, wie sie miteinander reden." All das hat Schober ausgiebig beobachtet über die Jahre. Er kennt die Breiten, Höhen, Tiefen, die nötig sind, die Ziffern und Zahlen, die vorgeschrieben sind. Der Designer Toth webt daraus ein Konzept, einen Entwurf, der die Stärken des Raums und des Bestands forciert. Auch weil er gelernt hat, mit unverhandelbaren Raumfaktoren kreativ umzugehen – als Designer von Luxusjachten. Auch die Bar ist so ein Schiff, das Toth ästhetisch lenkt, in Richtung zeitlos, atmosphärisch dicht und kommunikativ. „Ben lässt uns Betreibern den Grundriss, das ist das Tolle", sagt Schober. Und noch andere Vorstellungen, die so mancher Architekt sofort ausradiert hätte, wie Schober meint. „Er geht mit dem Vorhandenen sensibel um. So wird nicht ein brachiales Bauprojekt daraus. Sondern ein feinfühliges Gestaltungsprojekt."