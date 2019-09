Erzähl' mir eine Geschichte

Information in Geschichten zu verpacken ist so alt wie die Menschheit selbst. Warum wird dies im Unternehmenskontext nur so selten genützt?

Ein Smoothie-Hersteller erzählt gern den Mythos seiner Gründung: Auf einem Musikfestival verkauften drei Londoner Studienfreunde selbst pürierte Obstsäfte. Neben ihren Stand stellten sie zwei große Mistkübel, daneben ein Schild: „Wenn Ihnen unsere Smoothies schmecken, werfen Sie die leeren Flaschen bitte in den linken Kübel. Wenn nicht, in den rechten.“ Am Abend war der linke Kübel voll, die drei fühlten sich bestärkt, kündigten ihre alten Jobs und stiegen ins Getränkebusiness ein.