Die Welt schaut wieder einmal auf Trump

In der UNO in New York trifft man sich zum großen diplomatischen Schaulaufen. Im Zentrum steht einmal mehr der US-Präsident. Er muss sich mit dem Iran herumschlagen und gleichzeitig verbale Interventionen in der Ukraine erklären.

Wer besser verstehen will, wie Donald Trump tickt, konnte in der vergangenen Woche sehr viel lernen. Etwas vereinfacht lassen sich die Erkenntnisse so zusammenfassen: Den Krieg der Worte scheut der US-Präsident nicht, eine tatsächliche militärische Konfrontation sehr wohl. Das zeigt nicht zuletzt seine Reaktion auf die – laut US-Geheimdienst vom Iran lancierten – Angriffe auf die wichtige saudische Ölanlage Abqaiq.



Nachdem Trump zunächst betont hatte, Gewehr bei Fuß zu stehen, so sich denn die Vorwürfe gegen Teheran bewahrheiten würden, sah Washington von einem Militärschlag ab. Stattdessen sanktioniert das Weiße Haus die ohnehin bereits weit im Abseits stehende iranische Zentralbank und schickt Truppen nach Saudiarabien, um etwaige künftige Attacken abzuwehren. Defensive statt Offensive, ist das Motto. Das ist nur schlüssig, schließlich hat Trump bereits im Wahlkampf angekündigt, dass die USA nicht länger Weltpolizist spielen müssten. Ein großer Krieg soll vermieden werden.



Und so bekommen die eigentlich von Trump verhassten Vereinten Nationen eine ganz neue Bedeutung. Vor der jährlichen Generalversammlung in New York schlägt der amerikanische Präsident plötzlich ungewohnt amikale Töne an. Der Organisation komme eine wichtige Rolle im Konflikt mit dem Iran zu, erklärte Trump. Außenminister Mike Pompeo wiederum betonte, dass die USA zusammen mit der internationalen Gemeinschaft eine koordinierte Antwort auf die Aggressionen aus Teheran anstrebten. Gleich nach Trumps Wahl zum Präsidenten klang das noch ganz anders: Die UNO sei „nur ein Klub, wo die Leute zusammenkommen, reden und eine gute Zeit haben“, schrieb der frühere Immobilientycoon Ende 2016 auf Twitter.