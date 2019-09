– Macht Warten hässlich?

Sven Michaelsen ist einer begnadetsten Interviewer Deutschlands. Nun hat er eine Sammlung seiner Lieblingsfragen veröffentlicht. Hier ist eine Auswahl von 56 dieser Fragen an uns selbst.

CHARAKTER

– Ist schwach zu sein die beste Voraussetzung, die Schwächen anderer zu erkennen?

– Sind Schlaftabletten das Konfekt des denkenden Menschen?

– Kennen Sie jemanden, der von Ihnen denkt, wie Sie über sich denken?

– Könnten Sie sich ertragen, wenn Sie so wären, wie die anderen Sie sehen? – Ist Arroganz das Selbstbewusstsein des Minderwertigkeitskomplexes?

– Wie lange bemühen Sie sich schon, Ihre Lieblingsmaske zu Ihrem Gesicht werden zu lassen?

– Ist das verheimlichte Innenleben unsere aufwendigste Arbeit?

– Sind unsere besten Urteile jene, die sich in uns trotz uns bilden?

LIEBE

– Würden Sie unter zwanzig Händen die Ihrer Mutter erkennen?

– Erkennt man die eigene Liebe an dem Vorsatz, für den anderen ein besserer Mensch zu werden?

– Können die Wunden der Liebe nur von dem geheilt werden, der sie zugefügt hat?

– Auf sich selbst verzichten, um dem anderen nicht wehzutun: Ist das Liebe? – Beim anderen finden, was man an sich selbst vermisst: Ist das Liebe? – Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?

– Welchen Kosenamen würden Sie sich geben?

EHE

– Können Sie Ihren Lebenspartner weiterempfehlen?

– Müssen Sie sich in Ihrer Beziehung schwächer zeigen, als Sie sind, damit Ihr Partner sich stark fühlen und Sie lieben kann?

– Wird in langjährigen Beziehungen Neugier durch Nostalgie ersetzt?

– Sollte man anderen nur Vorwürfe machen, die man zuvor an sich selbst ausprobiert hat?

– Glauben Sie, dass es einen Menschen gibt, der, wenn er alles über Sie wüsste, mit Ihnen leben wollte? Oder könnte?

– Kennt man einen Menschen, wenn man nicht mit ihm geschlafen hat?

– Ist Eifersucht die Angst vor dem Vergleich und deshalb nichts anderes als erbärmliche Eitelkeit?

KINDER

– Messen Sie den Erfolg Ihrer Kinder daran, wie gut sie Sie nachahmen?

– Wünschen Sie Ihren Kindern Ihr Leben?

– Sind Ihre Sünden die Neurosen Ihrer Kinder geworden?

– Spüren Sie noch, dass Sie morgens die Rüstung eines Erwachsenen anlegen, oder ist das Kind in Ihnen tot?

– Muss in einem selbst brennen, was man in einem Kind entzünden will?

– Verändern sich die Züge eines Kindes für immer, wenn es das erste Mal Scham empfindet?

– Warum gab es im Paradies keine Kinder?

SCHÖNHEIT

– Besitzen natürliche Eleganz nur jene, die nichts von ihr wissen?

– Würden Sie sich noch ähnlich sehen, wenn Sie so schön wären, wie Sie möchten?

– Gehören Sie zur Sorte Mensch, die beim Einkaufen den Fahrradhelm aufbehält?

– Macht Warten hässlich?

– Wie oft gelingt es Ihnen, sich einen schönen Menschen nicht nackt vorzustellen?

– An Gott muss man glauben; das Schöne sieht man. Hat Raffael der Madonna mehr genützt als alle Theologen?

– Gehören Sie zu den Banausen, die eine schöne Vase mit Blumen ruinieren?

KUNST

– Tut man den Gedanken unrecht, wenn man sie ordnen will?

– Über das nachdenken, was man denkt: Macht einen das klüger oder bloß deprimierter?

– Ist Erkenntnis die Wunde, die zu heilen sie vorgibt?

– Hat ein Mensch umso mehr Meinungen, je dümmer er ist?

– Frisst Wissen Gefühl?

– Gehören Sie zu den Menschen, die die schönen Künste lieben, um über sie zu richten?

– Kommt, wer in seinem Leben alles durchdacht hat, wieder bei Schlagertexten an?

DAS ALTER

– Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal gedacht?

– Jeder Tag ist wie der andere und alle zusammen wie einer: Ist das die Definition von Alter?

– Wie alt wären Sie, wenn Sie nicht wüssten, wie alt Sie sind?

– Wie kommt es, dass man Gleichaltrige für Angehörige einer älteren Generation hält?

– Brauchen Sie die Tage, um sich von den Nächten zu erholen?

– Je älter wir werden, desto besser waren wir früher: Ist das der Trost des Alters?

– Verstehen tut man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Erklärt das die Melancholie des Alters?

GELD

– Ist Postmaterialismus ein Luxus für Reiche?

– Wären Sie wütender, wenn Ihr Partner Sie betrügt, oder wenn er Ihre Ersparnisse an der Börse verspekuliert?

– Bläht ein Chauffeur das Ego noch mehr auf als ein großes Vermögen?

– Warum schmerzen finanzielle Verluste mehr, als Gewinne in gleicher Höhe Freude bereiten?

– Sind Sie mit Trinkgeldern großzügiger, wenn Ihr Partner dabei ist?

– Würde genug Geld Sie endlich ehrlich machen?

– Werden Sie zu den Verlierern zählen, wenn die Welt gerechter wird?