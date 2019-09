Live Wir starten mit Ihnen ab 6 Uhr live in den Nachrichtentag.

Was Sie heute wissen müssen:

Thomas Cook. Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite. Man habe keine Alternative gehabt, als mit sofortiger Wirkung das Konkursverfahren einzuleiten, teilte der älteste Touristikkonzern der Welt in der Nacht auf Montag mit. Unmittelbar vom Zusammenbruch betroffen sind etwa 600.000 Touristen. Die britische Regierung startete bereits in der Nacht eine Rückholaktion für 150.000 Landsleute. Der deutsche Ferienflieger Condor teilte mit, dass er seinen Flugbetrieb zunächst fortführt. >> Mehr dazu

Herbstlohnrunde. Heute am Vormittag startet die Herbstlohnrunde mit den Metallern. Zuerst kommt es zur traditionellen Forderungsübergabe durch die Gewerkschafter an die Arbeitgebervertreter in der Wirtschaftskammer. Danach gibt es auch gleich die erste Verhandlungsrunde. Der Abschluss im Metaller-KV gilt als richtungsweisend für die Verhandlungen in anderen Branchen. Im Vorfeld hatte die Gewerkschaft eine "Erntezeit für Beschäftigte" ausgerufen, weil es in der Metallbranche in den vergangenen Jahren gut lief. >> Mehr dazu

Emmys: Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat bei den US-Fernsehpreisen Emmys ihren eigenen Rekord erneut eingestellt. Die im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangene Serie gewann bei der Gala am Sonntagabend in Los Angeles zwei Preise (beste Drama-Serie und bester Nebendarsteller), nachdem sie zuvor schon zehn Trophäen in Nebenkategorien gesammelt hatte. >> Mehr dazu