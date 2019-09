Euro gegen Dollar – worauf nun spekulieren?

Nach den Sitzungen der Notenbanken rückt einmal mehr der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar in den Fokus. Und damit die Frage nach dem Währungshandel. Er mag verführerisch sein, aber er bleibt ein gefährliches Spiel.

New York. Es gibt eine Denkschule, und ihr gehören momentan viele Ökonomen an, die besagt, dass der Dollar über einen Zeithorizont von mehreren Monaten bis zu einem Jahr weiter an Wert gewinnen wird. Vor allem den Euro, so heißt es, wird der Greenback alt aussehen lassen – mehr noch, als er das ohnehin bereits tut. Der Grund? Die in den vergangenen zwei Wochen über die Bühne gegangenen Treffen der Notenbanker.