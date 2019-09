Frauen-Bundesliga: Überraschung und Premiere

(c) Planet Pure Frauen Bundesliga

Ein überzeugender Aufsteiger, Einweihung einer neuen Heimstätte und die gelungene Generalprobe für die Champions-League-Aufholjagd.

Für die Überraschung der 5. Runde der Frauen-Bundesliga sorgte Horn. Der Aufsteiger siegte in Neulengbach durch ein Tor von Anna Petrusova (38.) mit 1:0. Austria/Landhaus behauptete mit einem 2:1-Sieg gegen Altenmarkt den zweiten Platz. Ein Last-Minute-Treffer von Lena Stockhammer (89.) ließ die Wienerinnen jubeln, zuvor hatten Veronika Slukova (18.) bzw. Diana Lemesova (63.) getroffen. Sturm Graz schoss Wacker Innsbruck im ersten Spiel auf dem Post-Platz mit 5:2 ab. Die Tirolerinnen fielen damit ans Tabellenende zurück, da Südburgenland gegen Bergheim den ersten Saisonsieg erreichte.

Tabellenführer St. Pölten kam bei Vorderland zu einem 2:0-Sieg. Alexandra Biroova (43.) und Mateja Zver (75.) sorgten für eine gelungene Generalprobe für die Champions League. Am Mittwoch (19 Uhr) wartet das Rückspiel bei Twente Enschede, die Niederösterreicherinnen müssen dabei einen 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

5. Runde: Neulengbach - Horn 0:1, Sturm Graz - Wacker Innsbruck 5:2, Vorderland - St. Pölten 0:2, Südburgenland - Bergheim 2:1, Austria/Landhaus - Altenmarkt 2:1.

Check der Legionärinnen:

Nicole Billa ist in der deutschen Bundesliga weiter in Torlaune. Die Tirolerin steuerte beim 7:0-Sieg der TSG 1899 Hoffenheim gegen die SGS Essen zwei Treffer (4., 66.) bei, sie hält bei fünf Saisontoren. Laura Feiersinger verwertete beim 3:1-Auswärtssieg des 1. FFC Frankfurt bei Bayer Leverkusen in der 38. Minute einen Elfmeter zum 2:1. Auch ihre ÖFB-Teamkolleginnen Verena Aschauer und Barbara Dunst spielten durch. Yvonne Weilharter kam ab der 88. Minute zum Zug. Für Frankfurt war es der dritte Sieg im vierten Spiel.

Viktoria Schnaderbeck feierte mit Arsenal (Manuela Zinsberger auf der Bank) in der ersten Runde des Ligacups einen 5:0-Erfolg über die London City Lionesses. In der französischen Liga empfängt Sarah Puntigam mit Montpellier erst am Mittwoch Nimes.