Österreicher bevorzugen Apotheker ihres Vertrauens

Acht von zehn Kunden gehen in ihre „Stammapotheke“, ergab eine Umfrage eines Pharmaunternehmens.

Die Österreicher schätzen die Beratung in den öffentlichen Apotheken. 80 Prozent der Kunden bevorzugen eine "Stammapotheke". Das hat eine Umfrage des Spectra-Marktforschungsinstituts im Auftrag des Pharmaunternehmens TEVA/ratiopharm ergeben. Sie wurde am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Wie Gudrun Auinger (Spectra) zusammenfasste, haben 73 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher im vergangenen Jahr zumindest einmal eine Apotheke aufgesucht. Jeder Dritte geht mindestens einmal im Monat in die Apotheke, um für sich oder ein Familienmitglied rezeptpflichtige oder rezeptfreie Produkte zu besorgen. Die Kunden sind übrigens häufiger Frauen und ältere Personen.

Acht von zehn Befragten kauften bevorzugt in ihrer "Stammapotheke" ein. Das Gros der Kunden geht in die Apotheke, um sich ein Medikament auf Rezept zu besorgen. Jeder Zweite bestätigte, die Apotheke aber nicht "nur" mit dem rezeptpflichtigen Präparat zu verlassen, sondern immer wieder zusätzlich rezeptfreie Produkte zu kaufen. Die Beratung zu Arzneimitteln und Gesundheitsfragen werde von der Mehrheit der Befragten als wichtigste Aufgaben des Pharmazeuten genannt. Dazu zählten allen voran die fachliche Beratung und Information, gefolgt von der Funktion als Erstanlaufstelle für kleinere gesundheitliche Probleme und der Beratung zu Neben- und Wechselwirkungen.

An konkreten Leistungen rangiert die rasche Verfügbarkeit von bestellten Medikamenten ex aequo mit Arzneimittelsicherheit und Schutz vor Arzneimittelfälschungen ganz vorne in der Rangliste der Wünsche der Konsumenten. Beide Aspekte wurden von 87 Prozent der Befragten als wichtig oder sehr wichtig bewertet. 84 Prozent sehen die fachliche Beratung über Arzneimittel sowie über Neben- und Wechselwirkungen, 82 Prozent die Notdienst-Öffnungszeiten als wichtigen oder sehr wichtigen Service.