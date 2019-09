Doping: Anklagen gegen Denifl und Hauke wegen Sportbetrugs

Gegen Langläufer Max Hauke und Ex-Radprofi Stefan Denifl wird Anklage wegen Sportbetrugs erhoben. Im Fall Hannes Reichelt stehen noch weitere Datenauswertungen aus.

Ihre Namen kommen in der Aussendung nicht vor, doch ist klar, gegen wen die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Montag Anklage erhoben hat: Langläufer Max Hauke und Ex-Radprofi Stefan Denifl. Ersterer wurde bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld beim Blutdoping erwischt, Letzterer ging den Behörden im Zuge weiterer Ermittlungen ins Netz. Beiden wird Sportbetrug vorgeworfen. Da die Anklagen nicht rechtskräftig sind, steht noch kein Prozesstermin fest.

Hauke, der während der WM bei der Rückführung von Blut – der Polizist, der das entsprechende Video weitergegeben hat, wurde verurteilt – erwischt worden war, soll seit der Saison 2015/2016 gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen haben, indem er sich vom deutschen Sportmediziner Mark S. und dessen Helfern mit Eigenblutdoping betreuen hat lassen und darüber hinaus Wachstumshormone zu sich genommen hat. Die dadurch zu Unrecht bezogenen Leistungen betragen laut Staatsanwaltschaft mehr als 50.000 Euro. Dem Steirer drohen bei einer Verurteilung wegen schweren gewerbsmäßigen Sportbetrugs sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Max Hauke bei Olympia 2018 in Pyeongchang. (c) REUTERS (Kai Pfaffenbach)

Die Doping-Ermittlungen gegen Haukes früheren Teamkollegen, den in Seefeld ebenfalls kurzfristig festgenommenen Dominik Baldauf, Langläufer Johannes Dürr sowie die beiden estnischen und kasachischen Langläufer sind noch nicht abgeschlossen, ließ die Staatsanwaltschaft wissen.

Bis zu zehn Jahre Haft für Denifl

Noch schwerer wiegt die Anklageschrift gegen Ex-Radprofi Denifl, der sich wegen schweren (Sport-)Betrugs verantworten muss. Gegen den Tiroler besteht der Verdacht, dass die Zahlungen seiner durch Doping getäuschten Geldgeber mehr als 500.000 Euro betragen haben sollen, weshalb ein bis zehn Jahre Haft möglich wären.

Denifl, dessen Triumph bei der Österreich-Rundfahrt ebenso wie der Vuelta-Etappensieg 2017 aberkannt wurden, soll von 2014 bis zum Ende seiner Profikarriere Ende 2018 Blutdoping praktiziert und Wachstumshormone genommen haben. Gegen seinen ebenfalls des Dopings verdächtigten Ex-Kollegen Georg Preidler wurde vor fünf Tagen Anklage wegen Betrugs erhoben. In diesem Fall soll sich der strafrechtlich relevante Schaden laut Staatsanwaltschaft auf mehr als 250.000 Euro belaufen. Das Duo wurde ebenso wie Hauke für vier Jahre bis 2023 gesperrt.

Alle Genannten waren im Zuge der „Operation Aderlass“ bei der WM in Seefeld ins Visier der Ermittler geraten. Die Liste der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um Mark S. verwickelten Athleten soll 21 Namen aus acht Länder und fünf Sportarten umfassen. Der Anfangsverdacht gegen den ebenfalls mit Dopingvorwürfen konfrontierten Skistar Hannes Reichelt habe sich nicht bestätigt. „Zur gewissenhaften Abklärung“ seien noch Datenauswertungen erforderlich.