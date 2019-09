Iran gibt britischen Öltanker "Stena Impero" frei

VIA REUTERS

Der Öltanker, der seit 19. Juli von den iranischen Revolutionsgarden festgehalten worden war, darf seine Fahrt fortsetzen.

Der Iran hat den britischen Öltanker "Stena Impero" freigegeben. „Wie schon berichtet, sind die juristischen Untersuchungen abgeschlossen und die Verstöße des Schiffes wurden verziehen", sagte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag.

Die Entscheidungen vor Ort zeigten, dass der Tanker losfahren dürfe, so der Sprecher laut Fars Nachrichtenagentur. Wann das der Fall sein werde beziehungsweise ob das Schiff bereits den Iran verlassen hat, sagte Rabiei nicht. Der Tanker könne den Hafen von Bandar Abbas verlassen und sich in Richtung internationaler Gewässer aufmachen.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten die "Stena Impero" am 19. Juli unter dem Vorwurf beschlagnahmt, Vorschriften des Seerechts im Persischen Golf missachtet zu haben. Die Besatzung war in Gewahrsam genommen worden, sieben der 23 Crew-Mitglieder wurden in der Zwischenzeit freigelassen.

Zuvor hatte die britische Marine Anfang Juli einen iranischen Tanker vor Gibraltar mit der Begründung aufgebracht, er habe iranisches Öl nach Syrien transportieren wollen. Das hätte gegen EU-Sanktionen verstoßen. Der iranische Tanker "Adrian Darya 1", der früher den Namen "Grace 1" trug, wurde Anfang August wieder freigegeben.