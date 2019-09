14. Cheesecake-Tasting: Brombeere und Schokolade setzen sich durch

Mehr als 1400 Gäste testeten am Samstagnachmittag im Wiener Marriott Hotel diverse Cheesecake-Sorten. „Sweet Temptation“ von Foodbloggerin Melanie Savic wurde zum Sieger gekürt.

„Sweet Temptation“ heißt die Kreation der Foodbloggerin Melanie Savic aka Gaumenschmaus, die im Anschluss an das Cheesecake-Tasting am Samstagnachmittag im Wiener Marriott Hotel zur beliebtesten Sorte gewählt wurde.

1400 Gäste nahmen an der zum 14. Mal veranstalteten Verkostung im Garten Café des Hotels teil. Zur Auswahl standen die Neuinterpretationen des amerikanischen Nachtisch-Klassikers „My Taste Is Better Than Yours“ (Irish Coffee), „Make Cookies Great Again“ (Cookies), „I Don't Need A Name“ (Weiße Schokolade und Himbeere), „Orange Is The New Black“ (Karotte), „Sweet Temptation“ by Gaumenschmaus (Schokolade und Brombeere) und „Oh Honey Honey“ by Mein Leckeres Leben (Mandel, Orange und Honigkaramell).

„Sweet Temptation“ gewann bei der anschließenden Online-Abstimmung mit deutlichem Abstand. „Ich freue mich sehr über das stetig wachsende Interesse an unserer Verkostung, die vielen positiven Kommentare und begeisterten Gesichter an diesem Tag", sagt Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel.

Die Sieger-Sorte ist in den kommenden sechs Monaten im Cheesecake-Corner des Garten Cafés erhältlich.

(red.)