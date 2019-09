In Österreich vermuten 46 Prozent der Befragten eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare findet mehr und mehr Akzeptanz.

Mehr als die Hälfte der EU-Bürger (53 Prozent) ist der Ansicht, dass Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung in ihrem Land verbreitet ist. In Österreich teilen 46 Prozent diese Ansicht, wie eine am Montag veröffentlichte Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der EU-Kommission ergab.

Die höchsten Werte wiesen in der Umfrage Frankreich und Portugal auf, wo 73 bzw. 71 Prozent die Ansicht vertraten, dass sexuelle Diskriminierung verbreitet sei. Die niedrigsten Werte wiesen die Slowakei und Luxemburg mit 25 bzw. 27 Prozent auf.

Eine von der Europäischen Kommission und dem finnischen EU-Ratsvorsitz organisierte Konferenz befasste sich am Montag in Brüssel mit der Frage, wie die Gleichstellung von LGBTI-Menschen vorangetrieben werden kann. EU-Justizkommissarin Vera Jourova sagte, die jüngste Umfrage zeige auch, dass 76 Prozent der Europäer meinten, dass Schwule, Lesben und Bisexuelle die gleichen Rechte haben sollten wie Heterosexuelle. Dies sei eine Verbesserung gegenüber der vorhergehenden Umfrage aus dem Jahr 2015, "aber es gibt noch viel zu tun". In Österreich sind laut Eurobarometer 70 Prozent der Ansicht, dass Schwule, Lesben und Bisexuelle die gleichen Rechte haben sollten wie Heterosexuelle.