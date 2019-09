GAK sinnt nach dem nächsten Cup-Märchen

Bundesliga-Duell zwischen St. Pölten und Mattersburg.

Graz. Im Vorjahr war der Grazer AK die große Sensation im ÖFB-Cup. Damals noch Regionalligist wurde im Viertelfinale sogar die Wiener Austria ausgeschaltet, erst im Halbfinale war gegen den späteren Titelträger Salzburg Endstation. Inzwischen sind die Steirer in die zweithöchste Spielklasse aufgestiegen und möchten am Dienstag (18.45 Uhr, live ORF Sport+) im Sechzehntelfinale gegen Wacker Innsbruck am neuen Märchen schreiben. Zumal der GAK noch eine Rechnung zu begleichen hat, denn das erste „Traditionsduell“ in der Liga vor einer Woche entschieden die Tiroler mit 2:0 für sich.

Nach dem glücklichen Remis gegen ScIm Duell der Bundesliga-Nachzügler empfängt St. Pölten (20.45 Uhr, live ORF Sport+) Mattersburg. Den letzten Saisonsieg feierte der SKN ausgerechnet im Burgenland. (red.)

ÖFB-Cup, Sechzehntelfinale (Auswahl), Dienstag: Austria Lustenau – FAC (16.45 Uhr), GAK – Wacker Innsbruck (18.45, je live ORF Sport+); Mittwoch: Tirol – Austria (18.30 Uhr), Rapid – Salzburg (20.45 Uhr, je live ORF 1).