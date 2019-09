Neymar in Paris: Siegtreffer am laufenden Band

Wechselwilliger Superstar gewinnt wieder Sympathien.

Lyon. Obwohl von vier Verteidigern umzingelt, erzielte Neymar in der 87. Minute das Siegestor zum 1:0-Erfolg von Paris Saint-Germain bei Olympique Lyon. Das war am Sonntagabend, schon vergangene Woche hatte der Brasilianer seinem Team mit einem Fallrückzieher in der Nachspielzeit ebenfalls ein 1:0 gegen Straßburg gerettet.

Im Sommer wollte der 27-Jährige noch unbedingt nach Barcelona wechseln, doch der Transfer platzte. Nach den jüngsten Auftritten im französischen Liga-Alltag ist PSG-Trainer Thomas Tuchel aber von der Einstellung seines Superstars überzeugt. „Er ist zu 100 Prozent bei uns. Er lacht, er scherzt, er ist zuverlässig“, erklärte der Deutsche. (red.)