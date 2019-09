Wie Erdoğan Justiz gegen Rivalen missbraucht

Der kurdische Oppositionelle Demirtaş sollte laut Anordnung eines Gerichts freigelassen werden. Doch der Staatspräsident verhindert das.

Istanbul. Trotz scharfer Kritik aus Europa an der Verfolgung von Oppositionellen in der Türkei will Präsident Recep Tayyip Erdoğan einen seiner gefährlichsten politischen Rivalen hinter Gittern behalten. „Die können wir nicht frei herumlaufen lassen“, sagte Erdoğan am Wochenende über den inhaftierten Kurdenpolitiker Selahattin Demirtaş und dessen Kollegen von der prokurdischen Partei HDP. Obwohl ein Gericht kürzlich die Freilassung von Demirtaş angeordnet hatte, erließ ein anderer Richter vor wenigen Tagen einen neuen Haftbefehl gegen den 46-Jährigen, der seit drei Jahren einsitzt. Erdoğans Regierung bereitet eine Justizreform vor, die nach ihren Angaben einen großen rechtsstaatlichen Fortschritt bringen soll. Doch der Fall Demirtaş zeigt, dass echte Veränderungen nicht zu erwarten sind.

Knüppel gegen politische Gegner

Als Parteichef öffnete Demirtaş die HDP für nicht-kurdische Wähler und machte sie zur drittstärksten Kraft im Parlament. Im Kommunalwahlkampf im Frühjahr unterstützte die HDP Oppositionskandidaten, um die Macht von Erdoğans AKP zu brechen. Demirtas' Partei trug damit zum Machtwechsel in Istanbul und zur bisher schwersten innenpolitischen Niederlage Erdoğans bei.

Die AKP-Regierung setzt die Justiz inzwischen offen als Knüppel gegen politische Gegner ein. Die Architektin des Oppositionswahlsieges in Istanbul, Canan Kaftancıoğlu, wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Auch Demirtaş wurde aus politischen Gründen aus dem Verkehr gezogen, und zwar schon 2016, als er wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in Untersuchungshaft kam. Erdoğan bezeichnete ihn öffentlich als „Terroristen“ und Erfüllungsgehilfen der Untergrundorganisation PKK.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschied vergangenes Jahr, Demirtaş müsse freigelassen werden. Erdoğan und die türkische Justiz lehnten das ab. Das Gericht, an dessen Urteile die Türkei als Mitglied des Europarates gebunden ist, befasste sich jetzt erneut mit dem Fall Demirtaş. Die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, Dunja Mijatović, warf Ankara beim Gerichtstermin vor, die Justiz systematisch zu missbrauchen, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.

Eigentlich sollte Demirtaş auf Anordnung eines türkischen Gerichts von Anfang September auf freien Fuß gesetzt werden, doch die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara erwirkte einen neuen Haftbefehl gegen ihn. Insgesamt drohen dem Politiker bis zu 140 Jahre Haft. „Es gibt keine Justiz, keine Gerechtigkeit, kein Gesetz, keine Richter“, schrieb er aus der Haft heraus auf Twitter. Erdoğan beschuldigt Demirtaş, 2015 zu Unruhen aufgerufen zu haben, bei denen 53 Menschen gestorben seien. Die Angehörigen der Opfer würden es nicht verzeihen, wenn die Schuldigen freikämen, sagte der Präsident am Wochenende. Deshalb dürfe Demirtaş nicht entlassen werden.

Die Regierung verspricht, mit der anstehenden Justizreform würden die Redefreiheit gestärkt und die Untersuchungshaftzeiten gesenkt. So soll die Verbreitung regierungskritischer Meinungen nicht mehr wie bisher nach dem Anti-Terror-Gesetz verfolgt werden. Viel ändern dürfte das nicht.

Zwölf Jahre und drei Monate Haft

Auch ohne Anti-Terror-Gesetz setzt die Justiz der Meinungsfreiheit enge Grenzen. Wie eng diese sind, zeigt der Fall eines Erdoğan-Kritikers Burhan Borak aus dem osttürkischen Van. Er stand wegen Präsidentenbeleidigung vor Gericht, wie Tausende Türken vor ihm – wegen ein paar Kommentaren in sozialen Medien. Im Prozess gegen Borak stellte das Gericht nach den Worten seines Anwalts einen neuen Rekord auf: Der Angeklagte soll wegen seiner Kritik an Erdoğan zwölf Jahre und drei Monate ins Gefängnis.