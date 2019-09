Hunderte Festnahmen nach Protesten gegen Ägyptens Staatschef

Menschenrechtler sprechen von bis zu 400 inhaftierten Personen.

Kairo. Nach dem Massenprotesten gegen den ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah al-Sisi vom Wochenende setzt die Polizei auf Einschüchterung. Hunderte regierungskritische Demonstranten wurden nach Angaben von Menschenrechtlern eingesperrt. Die Ägyptische Kommission für Rechte und Freiheit berichtete von 373 Festnahmen, das Arabische Netzwerk für Menschenrechte von mehr als 400. Das Innenministerium in Kairo äußerte sich zunächst nicht dazu.

Unter den Festgenommenen befindet sich auch die bekannte Menschenrechtsanwältin Mahinur al-Masri. Nach Angaben ihrer Anwälte hatte sie vor, die bei den Protesten inhaftierten Demonstranten zu verteidigen. Als sie nach den Anhörungen am Sitz der für die Staatssicherheit zuständigen Staatsanwaltschaft das Gebäude verlassen habe, sei sie festgenommen worden, hieß es.

Masri saß unter dem 2011 gestürzten Langzeitdiktator Hosni Mubarak mehrmals im Gefängnis. Sie war eine der Anführerinnen des Aufstandes gegen ihn. Aber auch nach dessen Sturz wurde sie wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte zweimal zu Haftstrafen verurteilt.

Neue Protestaufrufe für Freitag

Am Freitag und Samstag hatten mehrere Hundert Menschen trotz eines Demonstrationsverbotes in mehreren Städten Ägyptens gegen Korruption protestiert und den Rücktritt von Machthaber Sisi gefordert. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die auch Tränengas gegen die Demonstranten einsetzte. Der Initiator der Protestaktion, der in Spanien lebende ägyptische Unternehmer Mohamed Ali, rief für Freitag zu neuen Massenprotesten auf. In Videos prangert er das Sisi-Regime an.

Der Finanzmarkt reagierte besorgt auf die Proteste, die ägyptische Börse verbuchte am Sonntag mit über fünf Prozent den größten Tagesverlust seit mehreren Jahren. (ag.)