Verallia geht in Paris an die Börse

Der französische Glashersteller hofft, bis zu sechs Milliarden Euro zu lukrieren.

Paris. Das Nutella-Glas, die Flasche Dom Pérignon und der Roséwein Miraval – sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Die Glasbehälter für die Produkte werden von Europas größtem Hersteller, Verallia, in Frankreich produziert. Das Unternehmen ist die Nummer drei in seinem Bereich weltweit und startet nun die Aktienemission an der Börse Euronext. „Der Börsengang wird der größte in Frankreich in diesem Jahr und einer der größten der vergangenen Jahre“, kündigte Verallia-Chairman und CEO Michel Giannuzzi in Paris an. Die Börsenaufsicht Autorité des marchés financiers hat gerade die Genehmigung erteilt.

Laut Schätzungen könnte der Börsenwert bei 4,5 Milliarden Euro liegen, aber auch über einen Wert von bis zu sechs Milliarden Euro wurde schon spekuliert. Verallia rechnet damit, in den nächsten Wochen an die Börse zu gehen, abhängig vom Kapitalmarktklima. Details über den Wert der Aktie werden dann bekannt. Bisher hieß es nur, dass die beiden großen Aktionäre Apollo und die staatliche Investionsbank Banque Publique d´Investissement (BPI) die Kontrolle über die Gruppe behalten wollen. Der US-Fonds Apollo hält bisher 90 Prozent, BPI zehn Prozent der Anteile.

Das Portfolio von Verallia ist umfangreich, zu den Kunden gehören die Luxusgruppe LVMH mit dem Champagner Dom Pérignon sowie auch Cognac Hennessy, Pernod Ricard oder Wodka Belvedere. Auch im Nahrungsmittelbereich ist Verallia aktiv und bestückt neben Ferrero die Marmelade Bonne Maman.

Der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit kommt dem Unternehmen gelegen. Kunststoff ist weniger gefragt, „Glas ist zurück“, war die große Botschaft, die Verallia jetzt verkündete. Das 1827 gegründete Unternehmen gehörte bis 2015 zum französischen Baustoffspezialisten Saint-Gobain. Ein Börsengang war im Jahr 2011 schon einmal anvisiert, dann aber abgesagt worden. „Das Umweltbewusstsein hat sich verstärkt, Plastik wird als Verschmutzer wahrgenommen, Glas dagegen als nobles Material“, so Giannuzzi. Allerdings werden Wein- und Champagnerflaschen noch nicht mehrfach benutzt, sondern kommen ins Recycling. (ag.)