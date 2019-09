Messi zum sechsten Mal Weltfußballer des Jahres

Lionel Messi und doch nicht Virgil van Dijk: die Wahl des Fifa-Weltfußballers brachte eine Überraschung. Aber der Argentinier in Diensten Barcelonas ist stets für einen genialen Querpass gut.

Barcelona-Superstar Lionel Messi ist am Montagabend in der Mailänder Scala vom Weltverband FIFA als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Für den 32-jährigen Argentinier ist es bereits die sechste derartige Auszeichnung nach 2009 bis 2012 sowie 2015.

Damit ist Messi nun vor Cristiano Ronaldo, der diesen Titel fünf Mal geholt hat, alleiniger Rekordhalter. Trainer des Jahres ist Jürgen Klopp, Torhüter des Jahres sein Liverpool-Schützling Alisson Becker.

Messi hatte zuvor schon 2009, 2010, 2011, 2012 und 2015 triumphiert und in den vergangenen Monaten eine starke, wenngleich nicht überragende Saison gespielt. Mit den Katalanen gewann der 32-Jährige erneut die Meisterschaft. In der Champions League war Barcelona nach einem unvergesslichen Rückspiel an der Anfield Road (0:4) am späteren Titelträger gescheitert. In der Copa del Rey unterlag Barcelona im Finale Valencia trotz eine Treffers von Messi 1:2.

Mit Argentinien wurde Messi, der am Saisonende zum sechsten Mal den „Goldenen Schuh" für den besten Torjäger Europas gewann, bei der Copa América Dritter - und verpasste erneut einen Titel mit der Auswahl.

Für die Fifa-Wahl aber genügte es. Van Dijk wäre der erste Verteidiger gewsen nach Fabio Cannavaro, der erste Oranje-Kicker nach Marco van Basten (1992). So wurde es Messi; sicherheitshalber.

Heynckes, Löw - und jetzt Klopp

Jürgen Klopp hat als dritter Deutscher die Auszeichnung als Welttrainer des Jahres erhalten. Der Teammanager des Champions-League-Siegers setzte sich bei der Wahl gegen den spanischen Coach Pep Guardiola (Manchester City) und Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) durch. Aus deutscher Sicht hatten zuvor Jupp Heynckes (2013) und Joachim Löw (2014) den seit 2010 vergebenen Titel gewonnen.

"Wow! Was kann ich sagen?! Ich muss mich bei vielen Menschen bedanken, angefangen bei meiner Familie, die daheim sitzt und hoffentlich zuschaut. Das hätte niemand erwartet, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe. So ist der Fußball", sagte Klopp im Mailänder Opernhaus Teatro alla Scala: "Ich muss mich bei meinem überragenden Club FC Liverpool bedanken, bei den Eigentümern, beim Team, ganz besonders beim Team. Ich bin sehr stolz."

Weltfußballerin Rapinoe, wer sonst

Megan Rapinoe ist als Weltfußballerin ausgezeichnet worden. Die 34-Jährige, die im Sommer die USA als Kapitänin und Toptorschützin zum vierten WM-Titel geführt hatte, setzte sich bei der seit 2001 durchgeführten Wahl vor ihrer US-Teamkollegin Alex Morgan und der Engländerin Lucy Bronze durch. Rapinoe war bei der WM in Frankreich bereits mit dem „Goldenen Ball" für die beste Spielerin des Turniers und dem „Goldenen Schuh" für die beste Torschützin (6) ausgezeichnet worden. "Ich danke meiner Familie und meiner Freundin, den Fans. Vielen Dank für die Unterstützung in den ganzen Jahren", sagte sie.

Rapinoe ist die vierte Amerikanerin nach Mia Hamm (2001, 2002), Abby Wambach (2012) und Carli Lloyd (2015, 2016), die diese Wahl gewinnt.