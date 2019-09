Live Wir starten mit Ihnen ab 6 Uhr live in den Nachrichtentag.

Das Wichtigste im Überblick:



Straches Spesenabrechnung: Die Wiener Freiheitlichen prüfen ihre Buchhaltung: Hat Heinz-Christian Strache private Spesen der Partei verrechnet? Hinter dem Verdacht steckt ein Kampf um Geld und Macht – und die Ibiza-Macher. Strache spricht von einer „Schmutzkübelkampagne". Mehr dazu [premium]

Leitartikel dazu: „Halb Farce, halb Tragödie"

Gretas Klimagipfel: UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich zufrieden mit dem von ihm einberufenen Klimagipfel in New York gezeigt. So hätten sich 77 Länder zum Ziel der Klima-Neutralität im Jahr 2050 bekannt. Der Star der Veranstaltung war zweifellos Greta Thunberg, die eine wütende Rede hielt. Mehr dazu

Europas Entscheidung: Nach tagelangem Zögern haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien klar Position im Fall des Drohnen-Angriffs auf saudische Ölanlagen bezogen. Sie sehen den Iran hinter dem Öl-Angriff auf Saudiarabien - und kommen damit Donald Trump entgegen, der heute eine Rede vor der UN hält. Mehr dazu

Johnsons Zukunft: Das oberste britische Gericht will am Vormittag eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen. Greifen die Richter in den Streit zwischen Parlament und Regierung ein? Der Spruch könnte Johnson in die Bredouille bringen. Mehr dazu

Der Morgen live: