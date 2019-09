Kopf-an-Kopf-Rennen im kanadischen Wahlkampf

In Kanada könnten die Zeiten der Mehrheitsregierung von Premier Justin Trudeau bald vorbei sein.

In Kanada läuft die Wahlkampfmaschinerie auf Hochtouren. Für den amtierenden Premierminister Justin Trudeau steht bei der kommenden Parlamentswahl am 21. Oktober viel am Spiel, ist die Regierungsmehrheit seiner Liberalen doch alles andere als in Stein gemeißelt. Der Oppositionsführer und Chef der konservativen Partei, Andrew Scheer, liegt in den aktuellen Meinungsumfragen sogar leicht voran.

In dem rohstoffreichen Land mit der Ahornblattflagge ist der Wahlkampf verhältnismäßig kurz. Justin Trudeau ließ am 11. September das Parlament auflösen und läutete damit die Wahlkampfphase ein. Die kandidierenden Parteien haben nun noch knapp ein Monat Zeit, um bei den etwa 26 Millionen Wahlberechtigten um Zustimmung zu werben. Zentrale Themen sind Umweltschutz, Lebenskosten für den Mittelstand sowie die Rechte der kanadischen Ureinwohner.

Obwohl die Konservativen noch im Mai bei Umfragen um mehr als sechs Prozentpunkte vorne lagen, schmolz dieser Vorsprung in den vergangenen Monaten deutlich zusammen. Premierminister Trudeau und Oppositionschef Scheer liefern sich nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo derzeit Scheer, den gemittelten Wahlprognosen zufolge, mit 34,6 Prozent knapp die Nase vorne hat. Trudeaus Liberale Partei liegt bei 33,7 Prozent der Stimmen jedoch unmittelbar dahinter.

Das könnte damit heißen, dass die Zeiten der Mehrheitsregierung von Premier Justin Trudeau vorbei sind. Der Wahlsieger bräuchte nämlich den Umfragen zufolge noch die Unterstützung eines Königsmachers, um die Mehrheit der Abgeordneten im kanadischen Parlament in Ottawa zu stellen. An dritter Position in den Prognosen steht aktuell die von Jagmeet Singh geführte Neue Demokratische Partei (NDP) mit momentan 13 Prozent. Die Linkspartei will unter anderem die staatliche medizinische Versorgung ausbauen und auch den Mindestlohn anheben.

Ebenfalls im Rennen um Platz 3 liegen die von Spitzenkandidatin Elizabeth May geführten kanadischen Grünen mit derzeit 9,8 Prozent. Bei 4,8 Prozent hält der sezessionistische Bloc Quebecois, der auf die Stimmen der französischsprachigen Kanadier in der Provinz Quebec spekuliert. Die rechtspopulistische People’s Party des ehemaligen Konservativen Maxime Bernier bringt es derzeit auf 3,1 Prozent.

Topthema Umweltschutz

Premierminister Trudeau hatte zuletzt einiges von seinem guten Image eingebüßt. Der Skandal um die kanadische Baufirma SNC-Lavalin hatte Rücktritte in den Reihen von Trudeaus Kabinett ausgelöst und Vorwürfe von politischer Einflussnahme aufkommen lassen. Zudem waren vergangene Woche Bilder aufgetaucht, die Trudeau in Verkleidung zeigen („Blackface“) und Vorwürfe von Rassismus laut werden ließen. In den aktuellen Umfragen scheinen die Wähler jedoch weiter hinter ihrem Premierminister zu stehen.

An vorderster Front steht bei den Themen im Wahlkampf Umweltschutz und damit der Balanceakt um die heimische Energiewirtschaft, die insbesondere von den Ölsandlagerstätten in der Provinz Alberta profitiert. Zankapfel der Parteien ist darüberhinaus die von Justin Trudeau eingeführte CO2-Steuer. Oppositionsführer Scheer spricht sich insbesondere für eine Abschaffung aus.

Wie bereits bei der Wahl 2015 sind auch die Lebenskosten für den Mittelstand wieder ein Thema. Trudeau hatte damals mit einer Steuersenkung für ein großes Einkommenssegment punkten können, die er anschließend auch umgesetzt hat. Die Konservativen zweifeln jedoch nun seinen Erfolg an und wollen mit einer weiteren Steuersenkung ("Universal Tax Cut") Wählerstimmen sammeln.

Auch die Rechte der Ureinwohner sind ein wiederkehrendes Thema aus dem Wahlkampf von 2015. Insbesondere im Fokus steht das umstrittene Trans-Mountain-Pipelineprojekt - eine Ölpipeline von Edmonton im Bundesstaat Alberta bis nach Vancouver an der Westküste Kanadas. Eine geplante Erweiterung der Pipeline wurde zuletzt von Trudeau unterstützt - sie sollte unter anderem höhere Erdölexporte versprechen. Mehreren Interessensgruppen der kanadischen Ureinwohner sowie Umweltschützer sehen das Projekt jedoch zwiespältig.