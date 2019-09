Der böse Blick der Greta Thunberg für Donald Trump

Begegnung wäre schon zu viel gesagt - es war ein Vorbeigehen des US-Präsidenten an der jungen Klima-Aktivistin, das für Aufsehen sorgte. Trump revanchierte sich mit einem bitterbösen Tweet: „So schön zu sehen.“

Gleich zwei Mal sorgte die 16-jährige schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg am Montag für Augenblicke, die auf Video festgehalten um die Welt gingen. Erst ihre Wutrede, in der sie den Regierungen ungewohnt emotional Versagen vorwarf und klagte, dass sie eigentlich in der Schule sitzen sollte. Und dann kam es auf dem „Climate Action Gipfel“ von UN-Generalsekretär Antonio Guterres auch noch zu einem ersten Aufeinandertreffen von Thunberg und US-Präsident Donald Trump. Wobei Trump Thunberg gar nicht zu bemerken schien. Die Wege der beiden kreuzten sich scheinbar zufällig. Die 16-Jährige verschränkte die Arme vor dem Körper und warf dem US-Präsidenten einen wütenden Blick zu. Mehrere Medien veröffentlichten Videos davon. Es war ein kurzer und ungeplanter gemeinsamer Moment. Aber das hat ausgereicht, um im Internet für gehörigen Wirbel zu sorgen.

Ein Video, das mehrere TV-Sender wie BBC und ARD am Montag veröffentlichten, zeigt, wie Trump mit seiner Delegation hinter den Kulissen des Klimagipfels durch einen Gang des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York läuft. Thunberg steht wenige Meter entfernt im selben Gang. Trump nimmt keine Notiz von der 16 Jahre alten Schwedin, während sie ihm mit ernster Miene hinterher schaut. Das Video wurde im Internet massenhaft verbreitet und kommentiert.

Überraschungsgast Trump

Thunberg hatte bei dem UN-Gipfel mit einem emotionalen und eindringlichen Appell zu mehr Engagement beim Klimaschutz aufgerufen. Trump hatte entgegen früherer Pläne überraschend doch an der Veranstaltung teilgenommen - kam aber zu spät, verpasste Thunbergs Rede und blieb auch nur wenige Minuten. Trump gilt als mächtigster Bremser beim Kampf gegen den Klimawandel.

Trump hat Thunbergs Rede sehr emotionale Rede der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen in New York auf überraschende Weise kommentiert. Was wie Lob wirkt, dürfte eher Verhöhnung sein: "Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!", schrieb Trump in der Nacht zum Dienstag auf Twitter. Dazu verlinkte er einen Video-Ausschnitt der Rede Thunbergs.

Trump hat den menschengemachten Klimawandel immer wieder angezweifelt und 2017 den Austritt seines Landes aus dem Pariser Abkommen angekündigt, weil es der US-Wirtschaft schade. Trotz der weiten Anreise per Segelschiff, bemühte sich Thunberg gar nicht um ein Treffen mit Trump. Sie hatte vor ihrer Reise in die Vereinigten Staaten in einem Interview gesagt, sie würde ihre Zeit nicht mit einem Treffen mit US-Präsident Trump "verschwenden" wollen. Von Trumps Seite stand eine solche Zusammenkunft allerdings auch nie zur Debatte. Thunberg hat ihren Protest in alle Welt getragen und ist vor rund drei Wochen in den USA angekommen.