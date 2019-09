Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Der 24. September 2019 wird auf vielen Ebenen als ein denkwürdiger Tag in die Geschichte eingehen. Der britische Premier Boris Johnson muss eine historische Entscheidung des Höchstgerichts hinnehmen. Gleichzeitig trifft US-Präsident Trump der strafende Blick der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg - es ist ein Foto, das durchaus „Bild des Jahres“ werden könnte. Und innenpolitisch gerät der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache erneut unter Druck.

Das Wichtigste im Überblick

Höchstgericht kippt Johnsons Zwangspause für das britische Parlament: Hat Premier Boris Johnson das britische Parlament rechtmäßig in eine Zwangspause geschickt? In einer historische Grundsatzentscheidung des Supreme Courts stellt sich die Justiz gegen den Premier. Mehr dazu.

Straches Ex-Sicherheitsmann festgenommen: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue - auch gegen Strache. Der Ex-FPÖ-Chef bestreitet die Verdachtsmomente allerdings vehement. Mehr dazu.

Gretas böser Blick: Es war ein Vorbeigehen von US-Präsident Donald Trump an der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg, das für weltweites Aufsehen sorgt. Trump revanchiert sich für Gretas bösen Blick mit einem bitterbösen Tweet. Mehr dazu.

Angebohrte Gasleitung verursachte Explosion: Die Ursache der Explosion in Tirol scheint geklärt. Nach einer 91-Jährigen, die in St. Jodok nach einer Explosion verschüttet wurde, wird noch immer gesucht. Ihre Überlebenschancen sind verschwindend gering. Mehr dazu.

Die Thomas-Cook-Pleite und ihre Folgen: Einerseits bangen Salzburger Hoteliers um ihr Geld. Für andere Destinationen wie Spanien dürften die Folgen aber weit schwerwiegender sein. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Die Welt schaut wieder einmal auf Trump: In der UNO in New York trifft man sich zum großen diplomatischen Schaulaufen. Im Zentrum steht einmal mehr der US-Präsident. Er muss sich mit dem Iran herumschlagen und gleichzeitig verbale Interventionen in der Ukraine erklären. Mehr dazu.

Piketty reitet wieder gegen die Reichen: Er gilt als der aktuell einflussreichste aller Ökonomen - in „Capital et idéologie“ fordert Thomas Piketty die Enteignung der Milliardäre. Aber was taugt der sichere Bestseller? Mehr dazu.

Todkrank durch ein verseuchtes Buch? In der „Großen Bücherangst“ des 19. Jahrhunderts glaubte man, dass geliehene Bücher ansteckende Krankheiten verbreiten. Es kam zum Kampf gegen die Büchereien. Erinnerung an eine Massenpanik.

Diskussionsstoff

Passend zum Thema des Tages: Ist ein Strache-Comeback noch möglich? Seine Funktionen hat der langjährige FPÖ-Chef niedergelegt, aus der Öffentlichkeit hat er sich dennoch nicht ganz zurückgezogen. Nach Ibiza bringt eine Debatte über seine Spesenabrechnung neues Ungemach.

Diskutieren Sie mit: War's das jetzt für Heinz-Christian Strache?

Am Montagabend haben auf Puls4 die letzten TV-Duelle vor der Nationalratswahl am 29. September stattgefunden.