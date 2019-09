Millionenpleite eines Textilhändlers

Der Salzburger Unternehmer Ralph Huber hat Schulden in der Höhe von 1,7 Millionen Euro und Insolvenz angemeldet.

Am Landesgericht Salzburg wurde über das Vermögen des Unternehmers Ralph Huber, Zell am See, ein Sanierungsverfahren eröffnet. Von der Pleite sind 43 Gläubiger betroffen. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 berichtet, stehen Aktiva von 460.000 Euro Passiva von 1,723 Millionen Euro gegenüber.

Huber betreibt sechs Textilhandelsfilialen in Zell am See, Braunau und Mayrhofen/Zillertal. Als Grund für die Insolvenz werden die Investitionskosten für die Neugestaltung der Filialen, negative Ergebnisse am Standort Vilshofen und Konkurrenz durch den Onlinehandel angeführt.

Operativ negative Filialen wurden bereits geschlossen. Masseverwalter ist Rechtsanwalt Markus Stranimaier aus Bischofshofen.