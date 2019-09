Gesundheit lohnt sich, nachhaltig

Was Bewegung und Sport am Arbeitsplatz bewirkt, erklärt TrueSpirit-Gründer und Sporttherapeut Marcel Ott.

Nicht nur privat, sondern auch in der Arbeit sollte ein Bewusstsein für körperliche und geistige Fitness vorhanden sein. Denn regelmäßige Bewegung und Sport sind essenziell für unsere Gesundheit. Viele Verletzungen und Krankheiten wären vermeidbar, würden früh genug präventiv gesundheitsfördernde Maßnahmen ergriffen werden – am Beispiel eines klassischen Bandscheibenvorfalls der Lendenwirbelsäule. Oft wird der Vorfall durch eine „falsche“ Bewegung ausgelöst, doch die eigentlichen Ursachen sind zumeist über Jahre hinweg angeeignete Fehlhaltungen sowie mangelnde Bauch- und Rückenmuskulatur.

Da Menschen in der Regel 40 Stunden pro Woche in der Arbeit verbringen, wäre es zweckmäßig, den Arbeitsplatz und -alltag gesundheitsfördernd zu gestalten. Um Veränderungen einzuleiten, braucht es dazu neben Bewusstsein für die Bedeutung des Themas auch Fachwissen, auf Führungsebene ebenso wie bei Mitarbeitern. Dienlich können hierfür Workshops sein, die dem Unternehmen zeigen, wie durch Bewegung, simple Ernährungsumstellungen und einen motivierten Geist Gesundheit und Leistung geschaffen werden. Empfehlenswert sind Bewegungseinheiten wie z. B. wöchentliche gemeinsame Trainings oder schon 10–15-minütige „Workouts“ direkt am eigenen Arbeitsplatz. Damit das Vorhaben auch auf nachhaltige Weise Früchte trägt, ist es bedeutend, sich in regelmäßigen Abständen im Team mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Fest steht, dass sich Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) für ein Unternehmen rechnet: Krankenstände sinken um bis zu 25 %, und Mitarbeiter fühlen sich an einen attraktiven Arbeitgeber gebunden.