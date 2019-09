Die Politiker sind so alt, wie ihre Wähler sich fühlen

Amerika streitet notgedrungen über ein Maximalalter für Präsidenten, Europa setzt auf die Jungen. Aber wie wirkt sich das auf die Politik aus?

Ausgerechnet der Älteste macht den Alten Ärger. Jimmy Carter, Erdnussfarmer, Expräsident und mit 94 nun wirklich schon ein ehrwürdiger Greis, stellt die nötige Rüstigkeit der Herausforderer für den 73-jährigen Trump in Frage. Denn auch die Spitzenreiter unter den demokratischen Präsidentschaftskandidaten haben einiges auf dem Buckel: Elizabeth Warren ist 70, Joe Biden 76 und Bernie Sanders 78. Parteikollege Carter plädiert für ein oberes Alterslimit – und hat damit hitzige Diskussionen losgetreten: Wäre es dafür höchste Zeit? Oder die Forderung übel diskriminierend? Sollte nicht besser das untere Limit fürs Präsidentenamt weg? Es liegt nämlich in den USA mit 35 Jahren ungewöhnlich hoch. Die Gründerväter hielten Junge für inkompetent und schrieben die Hürde in die Verfassung. Das heißt: Sie ist de facto in Stein gemeißelt.