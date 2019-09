Sportartikelkonzern Puma streicht in Salzburg 30 Jobs

Puma restrukturiert die Zentrale für Osteuropa, den Mittleren Osten und Afrika. Verhandlungen über einen Sozialplan wurden angekündigt.

Der Sportartikelkonzern Puma will den Standort Salzburg restrukturieren. Bis Mitte kommenden Jahres könnten bis zu einem Drittel der zurzeit rund 95 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren, sagte am Dienstagnachmittag Gerald Forcher, Geschäftsführer der GPA-djp in Salzburg, zur APA. Die Mitarbeiter sind heute Vormittag von der Geschäftsleitung über die Pläne informiert worden.

In einer Pressemitteilung der Konzernmutter in Deutschland kündigte Puma eine Reorganisation in der Mozartstadt mit 1. Jänner 2020 an. Salzburg ist die Zentrale für Osteuropa, den Mittleren Osten und Afrika (EEMEA). Diese Austria Puma Dassler GmbH soll sich künftig "wieder auf das Kerngeschäft des Standorts fokussieren: die operative Betreuung der Distributoren in Afrika, Osteuropa, Zentralasien und Israel." Bisher war Salzburg auch für den Einkauf der Tochtergesellschaften in der Region verantwortlich und hat Produktbestellungen der Tochtergesellschaften bei der globalen Einkaufsgesellschaft Puma International Trading platziert.

Im Zuge dieser Maßnahmen sollen laut Puma Arbeitsplätze in den Bereichen Einkauf, Customer Service und Lager wegfallen. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter an. "Wenn man sieht, was gestrichen werden soll, kommen wir auf rund ein Drittel der bisherigen Belegschaft", sagte Forcher. Auch vonseiten der Gewerkschaft sei es das Ziel, für die betroffenen Mitarbeiter einen Sozialplan auszuverhandeln.