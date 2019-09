Sarah Fischers kraftvolle Vorstellung auf der Weltbühne

(c) DANIEL MIHAILESCU / AFP / pictur

Schon mit zwölf Jahren war Sarah Fischer in Österreich die Stärkste, kürzlich hat sie ihren 306. nationalen Rekord markiert.

Sarah Fischer ist Österreichs stärkste Frau und gibt ihre WM-Premiere. Ihr großes Ziel heißt Olympia 2024 in Paris.

Pattaya/Wien. Sandstrände und Partys locken nach Pattaya, den berühmten Badeort östlich von Thailands Hauptstadt Bangkok. Auf Sarah Fischer aber wartet dort nicht das klassische Wohlfühlprogramm, sondern die WM im Gewichtheben – zum Glück ein Hallensport, denn September ist in Südostasien Regenzeit. „Aber wir sind ja nicht zum Baden hier“, sagt Ewald Fischer, Vater und Trainer des rot-weiß-roten Aushängeschilds. Seit über sechs Jahren firmiert Sarah Fischer schon als stärkste Frau Österreichs, am Donnerstag stellt sich die 18-Jährige in der Klasse bis 87 Kilo erstmals dem WM-Kräftemessen bei den Erwachsenen. Zugleich gilt es, wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation 2020 zu sammeln.