Am Mittwoch entscheidet sich in Brüssel, was als grünes Investment gelten darf. Theoretisch könnten auch Atomkraftwerke dazu zählen. Österreichs Regierung ringt um eine Position.

Wien. Auf Greta Thunbergs Wutrede beim UN-Klimagipfel in New York folgte Altbewährtes: Die Staatenlenker geloben Besserung, Experten glauben ihnen nicht. In Brüssel ist man einen Schritt weiter. Hier wird am Mittwoch über den Verordnungs-Entwurf zur „Taxonomie“ abgestimmt.