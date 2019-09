Demos für Klimaschutz – mit Nebenwirkungen

(c) APA/AFP/JOE KLAMAR

Bis zu 10.000 Teilnehmer werden beim Earth Strike am Freitagnachmittag erwartet.

Am Freitag geht die internationale Klimaschutzwoche zu Ende. In der Bundeshauptstadt findet ein großer Earth Strike statt, der ab Mittag zahlreiche Straßenzüge vom Praterstern, Haupt- und Westbahnhof in die Innenstadt lahmlegen wird.

Wien. Rechtzeitig zum Wahlkampf-Endspurt geht auch die internationale Klimaschutzwoche zu Ende. In Wien wird, wie in vielen anderen Städten auch, zum großen Earth Strike aufgerufen, bei dem bis zu 10.000 Teilnehmer bei einem Sternmarsch aus drei Richtungen erwartet werden. Dahinter stehen diesmal nicht nur die Aktivisten von Fridays for Future, sondern auch rund 70 Organisationen.