Polizei verhindert Anschläge in Katalonien durch Festnahmen

Neun radikale Separatisten wurden festgenommen. Sie sollen eine Terrorserie geplant haben.

Barcelona. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung droht, gewalttätig zu werden: Die Polizei nahm neun radikale katalanische Separatisten fest. Ihnen wird vorgeworfen, Anschläge vorbereitet zu haben. Die Verdächtigen seien mit den Plänen „in einem fortgeschrittenen Stadium“ gewesen, berichtet die Staatsanwaltschaft. Die Aktionen hätten „irreparable Schäden“ verursachen können.

Den Festgenommenen werde Rebellion, Terrorismus und der Besitz von Sprengstoff vorgeworfen. Sie sind offenbar Mitglieder der militanten Organisation „Komitee zur Verteidigung der Republik“. Innenminister Fernando Grande-Marlaska sagte, Details der Ermittlungen seien geheim. Nach Polizeiangaben gab es zehn Razzien in der Provinz Barcelona. Unterlagen und Computer seien beschlagnahmt worden. Zudem sei reichlich Material gefunden worden, mit dem Sprengstoff hergestellt werden könnte.

Die in Katalonien starke Separatistenbewegung hat ihre Ziele bisher mit friedlichen Mitteln verfolgt. Anders als im Baskenland, wo die ETA jahrelang Anschläge gegen Repräsentanten der Madrider Zentralregierung verübte, gab es bisher keine Gruppierung, die sich zum bewaffneten Kampf bekennt. 2017 erklärte die Regionalregierung in Barcelona die Unabhängigkeit von Spanien, daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen. Einige Separatistenführer sind in Haft. (APA, Reuters)