Ärzte gegen Arbeitspflicht in Österreich

ÖVP-Plan sei unethisch, sagt der Ärztekammer-Chef.

Wien. „Die Forderung, Ärzte zu einer Tätigkeit im Inland zu zwingen, ist für mich zutiefst unethisch. Auch Journalisten oder Rechtsanwälte, die in Österreich studiert haben, können ebenso wie die anderen freien Berufe nicht per Zwangsmaßnahme gegen ihren Willen verpflichtet werden.“ Das erklärte Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer, am Dienstag gegenüber der „Presse“.

Es geht um den ÖVP-Plan, laut dem Absolventen heimischer Medizin-Unis eine gewisse Zeit in Österreich arbeiten müssten. Ansonsten sollen sie einen Teil der Studienkosten zurückzahlen. Die Partei will so einem Ärztemangel vorbeugen, weil viele Medizinstudenten aus dem Ausland kommen. Die Rückzahlungsregeln würden aber genauso auswanderungswillige Österreicher treffen.

Szekeres fordert, stattdessen Österreichs Spitäler und das Kassensystem für Ärzte attraktiver zu machen. (aich)