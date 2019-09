Cem Özdemir: Die kurze grüne Unruhe

Cem Özdemir störte mit einer Kampfkandidatur für den Fraktionsvorsitz die Harmonie bei den grünen Umfragekaisern. Doch sein Comeback scheiterte.

Berlin. Die deutschen Grünen waren zuletzt kaum wiederzuerkennen. Es gab keine öffentlichen Flügelkämpfe, kein Gerangel zwischen „Realos“ und linken „Fundis“, wie das früher üblich war. In der Partei herrschte Harmonie unter dem populären Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock. Man schwebte auf Wolke sieben, im Umfragehoch.

Doch dann platzte überraschend Cem Özdemir in die neue Eintracht. Der Ex-Parteichef plante sein Comeback in der ersten Reihe, er suchte den offenen Machtkampf um den Fraktionsvorsitz. Am Dienstag kam es deshalb zum Showdown im Bundestag. Özdemir und die weitgehend unbekannte Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther scheiterten mit ihren Kampfkandidaturen aber klar an den Amtsinhabern Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt.