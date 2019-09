Trumps Twitter-Tiraden wirken

(c) REUTERS (Carlos Barria)

Anleger glauben, dass sich die US-Notenbank dem politischen Druck beugen wird.

Wien. Donalds Trumps Eskapaden auf Twitter sind legendär – wenn auch nicht populär. Er reitet dort gegen alles und jeden. Vor allem die amerikanische Notenbank Fed bekam in den vergangenen Wochen immer wieder ihr Fett ab.

Die Twitter-Attacken haben dazu geführt, dass Anleger auf Zinssenkungen wetten, weil sie glauben, dass sich die Fed dem politischen Druck beugen wird. Zu diesem Ergebnis kommen Ökonomen der Duke University und der London Business School. Sie haben sich die Tweets des US-Präsidenten und die Marktreaktion darauf nun genauer angesehen. Demnach gibt es einen „statistisch signifikanten und negativen Effekt“ auf die Märkte. So haben die Breitseiten Trumps den erwarteten Fed-Funds-Terminkontrakt um insgesamt zehn Basispunkte gedrückt, was etwa 0,30 Basispunkte pro Tweet entspricht. Dieser Terminkontrakt spiegelt die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer im Bezug auf das Leitzinsniveau in den USA wider.

„Wir haben Beweise dafür geliefert, dass die Marktteilnehmer glauben, die Fed werde dem politischen Druck des Präsidenten nachgeben, was eine erhebliche Gefahr für die Unabhängigkeit der Zentralbank darstellt”, so die Autoren Francesco Bianchi, Thilo Kind und Howard Kung.

Fed betont Unabhängigkeit

Trump fordert seit Monaten drastische Zinssenkungen von der Fed. Zuletzt mahnte er ein, den Leitzins auf „Null oder weniger“ zu senken. Notenbank-Chef Jerome Powell sagte erst kürzlich, sich generell nicht zu Kommentaren von „gewählten Amtsträgern“ zu äußern. Die Notenbank lasse sich in ihrer Geldpolitik nicht von politischen Erwägungen leiten und richte ihre Linie weiter an Fakten aus.

Nach der jüngsten Entscheidung der Fed, die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte – auf die Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent – zu kappen, teilte Trump unmittelbar via Twitter aus: „Kein Mut, kein Sinn, keine Vision. Ein schrecklicher Kommunikator.“ Auch fragte er in der Vergangenheit einmal: „Wo nur habe ich den Typen Jerome aufgetrieben?” – obwohl Trump es war, der Powell als Fed-Vorsitzenden nominierte.

Trump will im kommenden Jahr erneut US-Präsident werden. Seine Wähler kann er leichter bei der Stange halten, wenn das Geld billig bleibt. Hinter dem aggressivem verbalen Vorgehen des Präsidenten steckt freilich auch die Sorge, dass der weltgrößten Volkswirtschaft ausgerechnet 2020 langsam die Puste ausgehen könnte.

Der Handelskrieg mit China schwächt die globale Konjunktur. Die OECD sah sich bereits genötigt, die Wachstumsaussichten für die Vereinigten Staaten im kommenden Jahr von 2,3 auf zwei Prozent zu senken. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins im Juni erstmals seit der Finanzkrise wieder gesenkt. (Bloomberg/nst)