Katar sucht Nachfolger für Achleitner

(c) REUTERS (KAI PFAFFENBACH)

Die Königsfamilie, Großaktionärin der Deutschen Bank, will den Aufsichtsratschef stürzen.

Frankfurt/Wien. Der Deutsche-Bank-Großaktionär Katar verstärkt einem Medienbericht zufolge den Druck auf den umstrittenen und aus Österreich gebürtigen Aufsichtsratschef des Instituts, Paul Achleitner. Repräsentanten der Königsfamilie hätten sich auf die Suche nach einem Nachfolger begeben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Gespräche mit internationalen Personalvermittlern seien bereits aufgenommen worden.

Es gebe außerdem Überlegungen, den Österreicher vor Ablauf seiner Amtszeit 2022 aus dem Gremium zu drängen. Die Deutsche Bank wollte sich nicht zum Bericht äußern. Katar war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Achleitner sitzt dem Kontrollgremium von Deutschlands größtem Bankhaus seit 2012 vor. Er steht allerdings bei vielen Aktionären in der Kritik. Ihm wird etwa vorgeworfen, keine glückliche Hand bei Personalentscheidungen gehabt und viel zu lange am riskanten Investmentbanking festgehalten zu haben, das die Bank nun zusammenstutzt.

Widersprüchliche Reaktionen

Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde Achleitner mit nur 71,6 Prozent des anwesenden Kapitals entlastet, kein Aufsichtsratsmitglied erhielt weniger Zuspruch. Einen Rückzug schloss er aus.

Aktionärsvertreter Klaus Nieding von der Vereinigung DSW äußerte sich kritisch über das Vorgehen der Katarer. „Ich finde es unmöglich, dass ein Investor in der aktuellen Situation, in der die Bank versucht, das Ruder herumzureißen, solche Unruhe schürt.“ Das Management und der Aufsichtsrat der Deutschen Bank bräuchten nach der Ankündigung des Konzernumbaus Anfang Juli nun erst einmal Zeit, dies anzugehen.

Anders sieht es Rechtsanwalt Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger „Es ist doch gut, wenn Aktionäre bei einer Hauptversammlung eine echte Wahl haben.“ Die Problematik liegt seiner Ansicht nach eher darin, dass unklar sei, „welche Agenda Katar verfolgt“.

Die Herrscherfamilie des Emirats Katar besitzt über zwei verschiedene Fonds über sechs Prozent an der Deutschen Bank. Unklar ist, ob die beiden zusammenarbeiten. Ihr ehemaliger Vertrauter im Kontrollgremium Stefan Simon wechselte im Sommer in den Vorstand. Neu einziehen soll in den Aufsichtsrat Jürg Zeltner, Chef der Luxemburger Privatbankengruppe KBL, hinter der ebenfalls die Katarer stehen. (Reuters/est)