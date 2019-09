Martin Bernhofer ist Ö1-Chef

Vom Hauptabteilungsleiter Wissenschaft steigt Martin Bernhofer zum Senderchef von Ö1 auf. Er muss u. a. die Übersiedlung stemmen.

Nach der Pensionierung von Peter Klein im August leitete er den Sender bereits interimistisch. Nun wurde bekannt, dass Hauptabteilungsleiter Martin Bernhofer mit dem morgigen Donnerstag definitiv zum Senderchef von Ö1 bestellt ist. Bernhofer gilt als erfahrener Programmgestalter, als Führungskraft verlässt er sich dem Vernehmen nach gern auf eine Reihe von Vertrauten. Und ihm eilt der Ruf voraus, die von oben verordneten Sparvorgaben stets eingehalten zu haben. Nun wird es an ihm sein, die Übersiedlung des öffentlich-rechtlichen Kultur- und Info-Radios samt seiner – diesbezüglich teilweise widerwilligen – Redaktion auf den Küniglberg zu stemmen.

Bernhofer, der neben Ö1-Kulturchefin Silvia Lahner und dem stellvertretenden Ö3-Chef Albert Malli als Favorit für den Ö1-Posten galt, ist 60 Jahre alt. Der Wissenschaftsjournalist, Autor und Herausgeber (u. a. „Fragen an das 21. Jahrhundert“, Zsolnay) studierte Hispanistik und Theaterwissenschaften, bevor er 1985 zum ORF kam, wo er als Redakteur in der Wissenschafts- und Bildungsredaktion anheuerte. 1999 wurde er Ressortleiter. Er entwickelte das Wissenschaftsportal science.orf.at. 2000 wurde er mit dem Staatspreis für Wissenschaftspublizistik ausgezeichnet. 2002 übernahm Bernhofer dann die Hauptabteilung „Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft“. Diese ist nun eine Ö1-Abteilung, Bernhofer wird sie „derzeit“ weiter leiten, heißt es aus dem ORF. Auch das dürfte dem Sender beim Sparen helfen.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz lobte Bernhofer am Dienstag als hervorragenden und erfahrenen Radiomacher, der „schon bisher lange Zeit einen der wichtigsten Bereiche von Ö1 erfolgreich geführt“ habe. ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger hält Bernhofer für „kreativ und innovativ“ und für „die ideale Besetzung, um Ö1 erfolgreich in die multimediale Zukunft zu führen“. Bernhofer selbst will den Sender „als starke, vielseitige und unverwechselbare Kulturmarke, aber auch als unverzichtbaren Raum für einen öffentlichen Dialog der Gesellschaft über Innovation und Zukunftsfähigkeit“ positionieren. (i. w./Apa)