Alles fügte sich zu einem Mosaik des Schreckens zusammen: der UN-Klimagipfel, die Apokalypse und Greta, der Racheengel, den die halbe Welt nur beim Vornamen nennt. Im Furor schleuderte sie der Weltgemeinschaft entgegen: „Wie könnt ihr es wagen?“ Es war die vielleicht flammendste Anklage seit Émile Zolas „J'accuse“.

Es wäre Van der Bellen und Bierlein, Macron, Merkel & Co., die sich im Plenum des Glaspalasts in New York versammelt hatten, nicht zu verdenken gewesen, wäre ihnen angst und bang geworden. Manche dachten an einen Horrorfilm, an „Carrie“, an das Mädchen mit dem stechenden, „bösen“ Blick auf seinem Rachefeldzug. Würde der East River als Strafe Gottes über die Ufer treten und die Flut die Weltführer mit sich reißen? Oder das UN-Hauptquartier einstürzen und alle begraben? Verschluckt im Höllenschlund?

Nicht, dass alle vor Scham in Grund und Boden versunken wären. Donald Trump hatte die Sitzung geschwänzt, und erst am Ende schaute er kurz vorbei – wie ein fauler Schüler, von schlechtem Gewissen geplagt. Gretas Brandrede, die dazu angetan war, die Erderwärmung im Nu ansteigen zu lassen, hatte er versäumt. In den UNO-Hallen schickte ihm Greta, von Trump obendrein verhöhnt, wie eine gemobbte Vorzugsschülerin einen Ausdruck hinterher, der von der Art war: wenn Blicke töten könnten . . . (vier)

