Wir brauchen kein DDR-Recht

Die erste Aufgabe einer neuen Regierung wird sein, die Justiz- und Sicherheitsbehörden rechtsstaatskonform fit zu machen.

Im Parlament soll dieser Tage das Vereinsrecht dahin gehend geändert werden, dass staatsfeindliche Verbindungen unabhängig von einem Verstoß gegen das Strafrecht untersagt werden können. Wegen der majestätischen Gleichheit des Rechts wären solche Verbotsbestimmungen nicht nur auf rechtsextremistische, sondern auch auf linksextremistische und islamextremistische Verbindungen anwendbar. Vielleicht ist dies auch insgeheim beabsichtigt.

Dabei hat unser Land auch ganz handfeste demokratiepolitische Probleme. Einerseits ist die Regierung eben erst durch eine kriminelle Videofalle gestürzt worden, andererseits wurde die ÖVP Opfer eines Hackerangriffs, der die Wahlen beeinflussen soll. Verantwortungsbewusste demokratische Parteien müssten in beiden Fällen zusammenstehen und einhellig solche Angriffe auf die Demokratie verurteilen – anstatt schadenfroh wechselseitig auf die Geschädigten zu schielen und ihnen den Spott hinterherzuschicken. Wenn diese Methoden Schule machen und gesellschaftlich akzeptiert werden, tauchen wir in ein Zeitalter des digitalen Faustrechts ein. Das kann auch nicht im Interesse der mitspielenden Aufklärungsmedien sein. Denn früher oder später werden in so einer Atmosphäre auch ihre Server, Mobiltelefone und Laptops Angriffsziele sein, womit das Redaktionsgeheimnis sich de facto genauso auflöst wie sich das Amtsgeheimnis der Ermittlungsbehörden bereits aufgelöst hat.

Noch dringender als eine demokratiepolitische Solidarität der staatstragenden Parteien brauchen wir kompetente Führungspersönlichkeiten in den Sicherheitsministerien. Für den sorgfältigen Umgang mit der Macht und die anstehenden Herkulesaufgaben benötigen wir gleich mehrere Churchills, zumindest einen für das angeschlagene Innenministerium (Stichwort BVT) und einen für das angeschlagene Justizministerium (Stichwort stiller Tod).

So gehört die amtsmissbräuchliche Praxis im Polizeiapparat abgestellt, dass Protokolle einer Vernehmung kurz darauf selektiv an die Medien gespielt werden. Eine solche Praxis ist die rechtsstaatlich bedenkliche Aufforderung an Beschuldigte, vor jeder polizeilichen Einvernahme eine Pressekonferenz zu geben, damit diese den eigenen Einfluss auf die mediale Berichterstattung wahren können.

Der Schlendrian der Justiz

Der Schlendrian hat aber auch die Justiz selbst erfasst: So werden Hausdurchsuchungen neuerdings stampiglienmäßig unter Hinweis auf die von der Staatsanwaltschaft namhaft gemachten Gründe bewilligt. Das ist nicht im Sinn des Erfinders. Jeder Richter soll sich mit derartigen Grundrechtseingriffen eingehend beschäftigen und daher auch eine eigenständige Begründung formulieren. Bei einer derartigen Routine verwundert nicht, dass zahlreiche Hausdurchsuchungsbefehle von den Rechtsmittelinstanzen als rechtswidrig kassiert wurden. Dass es in solchen Fällen kein Verbot der Beweismittelverwertung gibt, ist ein legistisches Ärgernis und eines Rechtsstaates unwürdig.

Die erste Aufgabe der neuen Regierung wird es daher sein, die Justiz- und Sicherheitsbehörden rechtsstaatskonform fit zu machen. Vereine mit extremen Vorstellungen wird die liberale Demokratie im Rahmen der Menschenrechte aushalten. Sie mit dehnbaren Begriffen in die Illegalität zu drängen wäre ein staatspolitischer Fehler. Anstatt in die juristische Trickkiste der DDR zu greifen, sollte sich unser Staat lieber um jene kriminellen Organisationen kümmern, die es auf unsere Demokratie abgesehen haben.

Dr. Georg Vetter (geboren 1962 in Wien) ist Rechtsanwalt und Präsident des Clubs unabhängiger Liberaler.

