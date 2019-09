Live Wir starten mit Ihnen ab 6 Uhr live in den Nachrichtentag.

Das Wichtigste im Überblick:

Trump droht Amtsenthebung: Ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bringt den US-Präsidenten in Bedrängnis. Der US-Kongress startet nun Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren. Trump spricht von „Präsidentenbelästigung“. Mehr dazu.

Ende der Zwangspause: Die britischen Abgeordneten kehren am Mittwoch ins Parlament zurück. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil am Dienstag die von Premier Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Placido Domingo zieht sich von New Yorker Met zurück: Einen Tag vor einem Auftritt in der Titelrolle der Oper "Macbeth" hat der spanische Startenor Placido Domingo seinen kompletten Rückzug von der New Yorker Metropolitan Opera bekannt gegeben. Der 78-Jährige wies die Belästigungsvorwürfe gegen ihn neuerlich scharf zurück. Das „Klima von Vorverurteilungen“ würde ihn aber von der Opernarbeit ablenken. Mehr dazu.