Nike erfreut Anleger mit starken Quartalszahlen

Der US-Sportartikelriese Nike hat Gewinn und Umsatz im jüngsten Geschäftsquartal überraschend kräftig gesteigert.

Eine hohe Nachfrage - vor allem in China - ließ die Erlöse in den drei Monaten bis Ende August im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar (9,74 Mrd. Euro) klettern, wie der Sportartikelhersteller Nike am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Nettogewinn legte sogar um 25 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen der Wall-Street-Analysten klar übertroffen. Die Zahlen kamen bei Anlegern gut an, auch wenn das Umsatzplus auf dem wichtigen Heimatmarkt Nordamerika unter den Prognosen blieb. Die Aktie stieg nachbörslich um 5 Prozent. Im Jahresverlauf liegt der Kurs schon mit knapp 18 Prozent im Plus.

Nike-Finanzchef Andy Campion zeigte sich zufrieden und äußerte Zuversicht, dass der Konzern trotz des zunehmend schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds weiter starkes Wachstum liefern wird. Nikes Hoffnungen liegen besonders auf dem immer bedeutsameren Online-Geschäft.