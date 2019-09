Amazon schmiedet Sprachassistenten-Allianz ohne Apple und Google

Mit mehr als 30 Unternehmen hat Amazon eine Allianz gebildet. Nutzer sollen künftig nahtlos zwischen Assistenten wechseln können. Die großen Mitbewerber sind (noch) nicht mit an Bord.

Siri, Bixby, Google und auch Alexa sind bereits in vielen Wohnungen fixer Bestandteil der Einrichtung. Smarte Assistenten finden sich in Smartphones, Lautsprechern, Lampen und Fernsehern. Den klaren Vorsprung hat derweil der Online-Riese Amazon. Mit einer neuen Unternehmensallianz soll dafür gesorgt werden, dass das in Zukunft auch so bleibt. Statt dabei auf Exklusivverträge zu setzen, will Amazon es ermöglichen, dass in Zukunft auf vielen Geräten mehrere Sprachassistenten nebeneinander laufen können. Doch nicht alle Mitbewerber sind erwünscht.

Der nahtlose Wechsel zwischen den Assistenten wird dabei aber nicht möglich sein. Denn bei der gegründeten Allianz sind die zwei direkten Alexa-Konkurrenten, Siri und Google, nicht mit an Bord. Auch Samsung hat sich der Allianz nicht angeschlossen. Die Südkoreaner versuchen seit Jahren ihren Assistenten Bixby zu etablieren. Der 2018 vorgestellte Bixby-Lautsprecher ist nach wie vor nicht marktreif. Ein Verkaufsstart steht daher noch in den Sternen.

Dass Apple, Google und Samsung fehlen, hat anscheinend mehrere Gründe. Amazon zufolge hätte man gerne alle führenden Anbieter mit an Bord. In einer Stellungnahme erklärte Google hingegen, dass man von der Allianz erst wenige Tage zuvor erfahren hätte und man erst die Bedingungen prüfen müssen.

Mit an Bord sind aber Microsoft mit Cortana und die großen chinesischen Player Baidu und Tencent.

Die Idee, dass mehrere Sprachassistenten parallel auf einem Gerät installiert werden und dann mit ihrem jeweiligen Weckwort wie etwa "Alexa" aktiviert werden, gibt es schon seit einiger Zeit. So zeigte etwa Harman bereits vor einigen Jahren, wie verschiedene Assistenten im Auto gleichzeitig laufen könnten. Amazon und Microsoft probierten das Zusammenspiel von Alexa und Cortana aus. Chipkonzerne wie Intel und Qualcomm wollen mit ihren neuen Prozessoren die technische Grundlage dafür schaffen. Zu den mehr als 30 Firmen gehören, die sich der Allianz angeschlossen haben, zählen unter anderem BMW und Spotify, die Hifi-Spezialisten Bose, Sony und Sonos sowie Chip-Konzerne wie Intel, Qualcomm und NXP.

Wer bekommt Zugriff auf die Daten?

Zwar haben sich bereits viele Unternehmen Amazon angeschlossen. Angesichts der kürzlich bekannt gewordenen Aufzeichnungen zur Verbesserung der Sprachbefehle, haben sich nur wenige Unternehmen zu Änderungen der Nutzungsbedingungen geäußert.

So lässt Google nun seine Nutzer wissen, dass Mitschnitte von Unterhaltungen von Menschen angehört werden können. Zugleich soll der Google Assistant künftig besser erkennen, wenn er sich nur versehentlich aktivierte - diese Interaktionen sollen dann aus der Auswertung durch Mitarbeiter herausgehalten werden.

Den Mitschnitten kann aber in den aktualisierten Nutzungsbedingungen widersprochen werden. Außerdem informiert das Unternehmen, dass die Aufnahmen nach „wenigen Monaten“ gelöscht werden.

Bei der Ankündigung zur Allianz nannte Amazon hingegen keine Details zu Privatsphäre-Themen. Es steht die Frage im Raum, ob bei solchen Geräten dann alle Firmen Zugriff auf die Sprachbefehle haben.