Über dem einen schwebt ein drohendes Amtsenthebungsverfahren, der andere kann nicht so sehr ohne Parlament schalten und walten, wie es ihm lieb ist. US-Präsident Donald Trump und der britische Premier Boris Johnson erfahren - wieder einmal - heftigen Gegenwind. Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg hingegen, die Trump erst gestern mit bösen Blicken strafte, bekommt einen Alternativen Nobelpreis verliehen. Und innenpolitisch dreht sich noch immer alles um Straches Spesen.

Das Wichtigste im Überblick

"Niemand steht über dem Gesetz": Ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi bringt US-Präsident Donald Trump in Bedrängnis. Der US-Kongress startet nun Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren. Trump spricht von „Präsidentenbelästigung“. Mehr dazu.

Letzter Nationalrat vor der Wahl: Die SPÖ nutzte die Aktuelle Stunde, um das Thema Mieten und Wohnen zu debattieren - ÖVP, FPÖ und Neos kritisieren die roten Vorschläge scharf. Mehr dazu.

Ende der Zwangspause: Die britischen Abgeordneten kehren am Mittwoch um 12:30 Uhr ins Parlament zurück. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil am Dienstag die von Premier Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Mehr dazu.

Wiener FPÖ prüft Suspendierung Straches: Nach den möglichen Ungereimtheiten bei der Spesenabrechnung des Ex-FPÖ-Chefs entfernt sich die Wiener Landespartei einen Schritt weiter von Heinz-Christian Strache. Mehr dazu.

Österreichs Wirtschaft wächst nur langsam: Mit der internationalen Konjunktur verliert auch die heimische Wirtschaft an Fahrt. Im zweiten Quartal wuchs das BIP nur noch um 0,3 Prozent. Mehr dazu.

Alternativer Nobelpreis für Greta Thunberg: Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg hat der Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen weltweit Gehör verschafft. Das wird nun gewürdigt. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

„Die große Mehrheit im Vatikan ist schwul“: Drastische Einblicke in die „größte homosexuelle Community der Welt“ bietet ein heute erschienenes Buch mit dem Titel „Sodom“. Kollegin Anne-Catherine Simon hat es gelesen. Mehr dazu.

Aus unserer Serie „Nahaufnahme“: Kollegin Julia Neuhauser hat Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger beim Straßenwahlkampf begleitet und porträtiert die „anständige Alternativkandidatin“. Mehr dazu.

Piketty reitet wieder gegen die Reichen: Der aktuell einflussreichste aller Ökonomen fordert in seinem neuen Buch „Capital et idéologie“ die Enteignung der Milliardäre. Karl Gaulhofer hat sich angesehen, was der sichere Beststeller taugt. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Information oder "Qualkampf"? Was bringen TV-Debatten? Mit zahlreichen Formaten haben ORF und Privatsender den Wahlkampf begleitet. Gut so, findet Dietmar Neuwirth. Nicht ganz so gut, meint dagegen Oliver Pink.

Diskutieren Sie mit: Ist das noch Informationsvermittlung, schon Informationsdschungel - oder ohnehin nicht informativ?



Sind die Impeachment-Ermittlungen gegen den US-Präsidenten in Wahrheit ein Wahlkampfgeschenk für Donald Trump? Die US-Demokraten hätten es besser den Wählern überlassen, ob sie Trump nächstes Jahr des Amtes entheben wollen, meint Außenpolitik-Chef Christian Ultsch. Mehr dazu.