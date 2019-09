Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Die „neue“ Presse: Die „Presse" hat ein neues Gewand bekommen - optisch und technisch. Was alles anders geworden ist, erklärt Ihnen unser Chefredakteur Rainer Nowak in Videoform, unser Digital-Chefredakteur Manuel Reinartz hat es für Sie schriftlich zusammengefasst - beide Varianten finden Sie hier.

US-Kongress fragt in Ukraine-Affäre nach: Der geschäftsführende Direktor der US-Geheimdienste, Joseph Maguire, wird heute im Kongress zu der Ukraine-Affäre rund um Donald Trump befragt. Die Causa könnte zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten führen. Ihm wird vorgeworfen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen den Sohn von Ex-Vizepräsident Joe Biden angestachelt zu haben. Mehr dazu. [premium]

Johnson provoziert Parlament: Am ersten Sitzungstag des britischen Parlaments nach Aufhebung der Zwangspause ist über Premierminister Boris Johnson ein Sturm der Kritik hereingebrochen. Johnson sei "nicht geeignet für das Amt, das er innehat", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn. Johnson bekräftigte seine Forderung nach Neuwahlen und rief die Opposition sogar auf, ihn mittels Misstrauensvotums zu stürzen. Mehr dazu.

Nationalrat bekennt sich zum Klimanotstand: Nach zahlreichen Beschlüssen vom Gewaltschutzpaket über den Rechtsanspruch auf Pflegekarenz bis zur Ökostromnovelle hat der Nationalrat in der Nacht auf Donnerstag die Legislaturperiode beendet. In einem Entschließungsantrag bekannte sich das scheidende Parlament auch dazu, einen „Climate Emergency“ zu erklären. Mehr dazu.

Ludwig will Spesenregelung für Politiker: Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig plädiert - angesichts der aktuellen Debatte um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache - dafür, eine eigene Spesenregelung für Politiker zu schaffen. Sie soll analog zum bereits bestehenden Gehaltsschema entworfen werden. Von sich selbst behauptet er: "Ich zahle mir von der Miete bis zu den Schuhen alles selber.“ Mehr dazu.

"Lucky Punch" erlöst Salzburg: Rapid hat sich gegen Salzburg in der zweiten Runde des ÖFB-Cups allen Mitteln der Kunst gewehrt. Nervosität, Fouls und Wortgefechte prägten dias Spiel – das in die Verlängerung lief und in dem sich Salzburg in letzter Sekunde (121.) mit 2:1 in die nächste Runde hievte. Mehr dazu.

Zirngast kehrt aus Türkei heim: Der kürzlich von einem türkischen Gericht freigesprochene österreichische Journalist und Aktivist Max Zirngast kehrt heim. Am frühen Nachmittag will er am Flughafen Wien-Schwechat eine erste Stellungnahme abgeben.